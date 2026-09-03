Trei fetițe au fost rănite în urma unui accident rutier produs joi în cartierul Arhitecților.

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„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Grigore Ionescu, sensul de mers Cisnădie – Sibiu, la intersecția cu strada Marcel Iancu, un bărbat, în vârstă de 66 de ani, domiciliat în localitatea Cisnădie, din cauze care urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu un autoturism condus în fața sa de către un bărbat, în vârstă de 40 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu”, a transmis Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Două pasagere din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 40 de ani, respectiv o minoră în vârstă de 11 ani, domiciliată în municipiul Sibiu și o minoră, în vârstă de 14 ani, din localitatea Șura Mică, au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul s-a produs la intersecția dintre străzile Grigore Ionescu și Marcel Iancu din Cisnădie. Potrivit primelor informații, două autoturisme au intrat în coliziune.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ.

„În accident au fost implicate cinci persoane dintre care trei minore. O minoră care a suferit un traumatism de coloană cervicală a fost transportată la spital de către echipajul SMURD. Cea de-a doua minoră a fost preluată de echipajul SAJ. Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu. SAJ Sibiu a preluat o minoră de 11 ani care a suferit un traumatism toracic posterior.

Revenim cu detalii!