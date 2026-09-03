Pentru că, în studiul de fezabilitate, costurile au fost umflate cu 170% peste media națională!
Responsabilitatea aparține conducerii CJ Sibiu și celor care au susținut acest proiect, în frunte cu Raluca Turcan, deputat PNL de Sibiu.
▶ Vezi pagina acestui video: Alexandru Rogobete, PSD: ”DE CE NU AVEM UN NOU CORP DE SPITAL LA SIBIU?” — VIDEO
Acum încearcă să arunce vina în curtea PSD.
Nu merge! Oamenii nu pot fi păcăliți la nesfârșit. Documentele și cifrele “coafate” de conducerea PNL a CJ vorbesc de la sine.
Alexandru Rogobete – PSD.
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