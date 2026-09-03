Pe scurt: De la Republica Moldova la Chile și de la Ucraina la China, 41 de documentare din toată lumea se bat pentru premiile Astra Film Festival. Vezi ce filme rulează în premieră la Sibiu.

Festivalul internațional de film documentar Astra Film Festival, care va avea loc la Sibiu în perioada 17-25 octombrie, și-a anunțat selecția oficială pentru ediția 2026. Potrivit organizatorilor, publicul se va putea bucura de peste 200 de întâlniri cinematografice, ceea ce face din evenimentul sibian unul dintre cele mai atractive momente culturale ale toamnei din România.

Pentru premiile celor patru secțiuni competiționale – România, Europa de Est, Voci emergente și DocSchool – vor concura producții semnate de regizori consacrați și de tineri autori promițători, majoritatea proiectate în premieră la Sibiu. „Avem și în acest an o selecție solidă de documentare, foarte multe în premieră, ale unor regizori deja consacrați și ale altora tineri și foarte promițători. Astra Film Festival 2026 va arăta încă o dată că filmul documentar înseamnă întâlnirea necesară cu autenticul care inspiră”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Patru secțiuni competiționale, 41 de filme documentare în cursa pentru premii

În Competiția România, care reunește producții și coproducții românești sau din Republica Moldova, ori coproducții internaționale pe teme relevante pentru contextul românesc, au fost selectate nouă filme: „Atât de familiar” (r: Rachel Taparjan; România, Marea Britanie; 2026), „Pionul lui Lenin” (r: Dragoș Turea; România, Republica Moldova; 2026), „Aici a fost o pădure” (r: Valentin Anghel; România; 2026), „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată” (r: Vlad Petri; România; 2026), „Varză, cartofi și alți demoni. După 10 ani” (r: Șerban Georgescu; România; 2025), „Cum să vorbești cu Lydia” (r: Rusudan Gaprindashvili; Georgia, Germania; 2025), „N-am mai simțit demult o primăvară” (r: Alexandra Bidian; Germania, România; 2025), „Vânzare secretă a evreilor din România” (r: Pierre Goetschel; Franța; 2025) și „Rândul” (r: Andreea Dumitriu; România, Olanda; 2025).

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Secțiunea Europa de Est, dedicată problematicilor specifice fostului bloc comunist din Europa Centrală și de Est, prezintă zece filme, printre care „80 de jurnaliști furioși” (r: András Földes, Anna Kis; Germania, Ungaria, Republica Cehă, Danemarca, Norvegia; 2026), „Încheiere” (r: Michał Marczak; Polonia, Franța; 2026), „Ultimele scrisori ale bunicii” (r: Olga Lucovnicova; România, Republica Moldova, Belgia, Olanda; 2025), „Muntele” (r: Biljana Tutorov, Petar Glomazić; Serbia, Franța, Muntenegru, Slovenia; 2026) și „Urme” (r: Alisa Kovalenko, Marysia Nikitiuk; Ucraina, Polonia; 2026).

Competiția Voci emergente, care reunește autori internaționali aflați la primul, al doilea sau cel mult al treilea film documentar, prezintă zece titluri, între care „Mărturiile unui bărbat suedez” (r: Hampus Linder; Suedia; 2026), „Din zori până în zori” (r: Xisi Sofia Ye Chen; Spania, Franța; 2026), „Confesiunile unei alunițe” (r: Mo Tan; China, Polonia; 2025) și „Păsările războiului” (r: Janay Boulos, Abd Alkader Habak; Marea Britanie, Siria, Liban; 2026).

În Competiția DocSchool, dedicată filmelor produse sau coproduse de universități sau institute de film, se află douăsprezece producții, printre care trei filme românești – „Binecuvântat(ă)” (r: Voicu Mureșanu; 2026), „Box în Berceni” (r: Alexandru Buliga; 2026) și „Cântă lumea și sub pământ” (r: Radu Ștefan Lungu; 2026) – alături de titluri din Spania, Germania, Franța, Rusia, Belgia, Mexic, Ungaria, Portugalia și Estonia.

Peste 200 de evenimente și programul Astra Film Junior pentru elevi

Pe lângă producțiile înscrise în competiție, festivalul va include proiecții tematice urmate de dezbateri de tip DocTalk și InspirăDoc, concerte, expoziții și evenimente speciale. În total, publicul Astra Film Festival va avea la dispoziție un program alcătuit din 70 de filme documentare și peste 200 de evenimente cinematografice.

Va continua și în acest an Astra Film Junior, cel mai amplu program de educație prin film documentar din România, prin care elevii sunt invitați să descopere lumea prin povești autentice, selectate pe categorii de vârstă. Mai multe dintre filmele din selecția AFF2026 vor putea fi urmărite online, de pe întreg teritoriul țării, în cadrul programului Astra Film Online.

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards. Festivalul, proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este co-finanțat de Primăria Sibiu, cu susținerea Consiliului Județean Sibiu.