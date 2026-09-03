Ce facem în weekend la Sibiu: nu ratați Târgul Olarilor din Piața Mare și party-ul de la Backyard

Primul weekend din septembrie vine cu un program plin la Sibiu. De la Târgul Olarilor și festivaluri de muzică, până la drumeții în Munții Făgăraș, competiții sportive, expoziții de artă și petreceri care se termină spre dimineață, sibienii au de unde alege. În perioada 4–6 septembrie sunt programate numeroase evenimente în oraș și în împrejurimi.

Târgul Olarilor revine în Piața Mare

Unul dintre cele mai importante evenimente ale weekendului este Târgul Olarilor, care ajunge în 2026 la cea de-a 60-a ediție. Evenimentul are loc în 5 și 6 septembrie, în Piața Mare din Sibiu, și aduce în centrul orașului aproximativ 100 de olari din România și Republica Moldova.

Timp de două zile, vizitatorii pot descoperi obiecte realizate manual și pot vedea tradiția olăritului dusă mai departe de meșteri din localități cu o lungă tradiție în acest domeniu. Printre zonele reprezentate se numără Corund – Harghita, Braniștea – Galați, Horezu – Vâlcea și Vădastra – Olt.

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Pentru cei care vor să ducă acasă o bucată din meșteșugul românesc, târgul este și o ocazie de a cumpăra obiecte ceramice lucrate manual, fiecare cu propriul stil și specific.

Ultima petrecere Backyard din această vară

Vara se încheie oficial pentru comunitatea Backyard cu o ultimă noapte de muzică și dans. BACKYARD X: SEASON CLOSING are loc sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 22:00, la The Home of Backyard.

La pupitru vor fi Optick, John Trend și Sebastian, iar organizatorii anunță o petrecere dedicată finalului de sezon. Dress code-ul serii este unul singur: negru.

Primele bilete, din categoria „1st Shot Wave”, costă 51 de lei și permit accesul până la ora 23:00. Cei care decid să cumpere bilete direct în seara evenimentului pot opta pentru „2nd Shot Wave”, disponibile la intrare, la prețul de 70 de lei.

Accesul este permis doar persoanelor care au împlinit 18 ani, iar prezentarea actului de identitate este obligatorie.

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Filme noi la Cinema City

Iar pentru cei care preferă o ieșire relaxată la cinema, weekendul aduce și filme noi la Cinema City astfel că iubitorii de cinematografie pot alege dintre premierele aflate în program. „Capătul Străzii Stejar”, „Constelația Câinelui”, „Cum să devii supererou: Masca roșie”, „Odiseea”, sunt printre cele mai noi filme care pot fi vizionate la Cinema City din Promenada Mall.

Drumeții pentru toate gusturile

Cei care preferă muntele pot profita de vremea de început de toamnă pentru mai multe drumeții organizate în weekend.

Sâmbătă, 5 septembrie, este programată o drumeție dedicată Micilor Montaniarzi, pe traseul Cascadele Moașei – Cabana Suru – Monumentul Salvamontiștilor, alături de ghidul Radu Zaharie.

Tot sâmbătă, iubitorii de trasee montane pot merge în Munții Făgăraș, pe traseul Vf. Paltinu – Vf. Iezerul Caprei, alături de Claudia Popelca.

Duminică, 6 septembrie, este propusă o drumeție în familie către Fânațele Sibielului, cu prânz la Cabana Godea. Pentru cei care vor un traseu mai solicitant, Radu Zaharie organizează o drumeție în Munții Făgăraș, pe Muchia Buteanului și Valea Doamnei.

Detalii despre nivelul de dificultate și echipament se găsesc aici.

Cinci zile de jazz la Sibiu

Sibiu Jazz Festival este deja în desfășurare și continuă până duminică, 6 septembrie. Ediția cu numărul 54 aduce la Sibiu cinci zile de concerte și întâlniri dedicate jazzului, de la sonorități contemporane și fusion până la improvizație și influențe electronice.

Meșteșugurile rome, în Piața Mică

Un alt eveniment dedicat tradițiilor are loc în perioada 4–6 septembrie, în Piața Mică. Festivalul Meșteșugarilor Romi aduce în centrul Sibiului meșteșuguri, povești și tradiții transmise din generație în generație.

Vizitatorii vor putea descoperi produse realizate manual, port tradițional, muzică și dansuri, dar și poveștile meșteșugarilor care duc mai departe aceste ocupații.

Programul include expoziții, ateliere interactive, simpozioane, concursuri pentru meșteșugari și programe artistice, alături de întâlniri cu invitați din România și din alte țări europene.

SCAF deschide un nou sezon de artă contemporană

Pentru cei interesați de artă, weekendul vine cu deschiderea SCAF 7 – „Grădina Entropiei | WAR / MĂR”.

Festivalul se deschide vineri, 4 septembrie, de la ora 18:00, la Ursuline Art Hub, iar expozițiile vor putea fi vizitate până pe 8 noiembrie.

Evenimentele SCAF se desfășoară în mai multe spații din oraș, printre care Ursuline Art Hub, Muzeul de Artă Contemporană Sibiu, Palatul Brukenthal, Muzeul de Istorie a Farmaciei și Piața Mică.

Alte evenimente din weekend

Sâmbătă și duminică, între orele 12:00 și 22:00, Sibiul găzduiește și Art Walk Festival, un eveniment dedicat artei și experiențelor urbane, programat în perioada 5–6 septembrie.

Iubitorii de chitară au parte de un weekend întreg de concerte și experiențe muzicale la Guitar Meeting Festival, care are loc între 3 și 6 septembrie la Muzeul ASTRA

Sibiu Jazz Festival este deja în desfășurare și continuă până duminică, 6 septembrie. Ediția cu numărul 54 aduce la Sibiu cinci zile de concerte și întâlniri dedicate jazzului, de la sonorități contemporane și fusion până la improvizație și influențe electronice.

Tot în acest weekend, pasionații de sport au și ei un eveniment dedicat. SOPA FOREST RACE are loc sâmbătă, 5 septembrie, în Pădurea Șopa și propune probe de ciclism MTB și alergare, pentru categorii și niveluri diferite de dificultate.