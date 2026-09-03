Pe scurt: De la Sprint King & Queen de 5 km până la semimaratonul Heroes Race, Pădurea Gușterița se transformă din nou într-un teren de joacă pentru alergători, la câțiva pași de oraș.

A început luna Gușterița Trail Run. Pe 19 septembrie 2026, alergătorii se întorc în Pădurea Gușterița pentru cea de-a treia ediție GTR, potrivit organizatorilor de la ACS Grey Projects. Evenimentul este gândit atât pentru cei care au deja experiență pe poteci, cât și pentru cei care vor să facă primul pas de la asfalt spre alergarea în natură.

La doar câteva minute de oraș, Pădurea Gușterița oferă cadrul care a devenit deja parte din identitatea GTR: poteci prin pădure, zone rapide de alergare, cu umbră și răcoare, biodiversitate și unul dintre cele mai frumoase puncte de belvedere asupra orașului Sibiu.

Cinci curse, pentru toate nivelurile de pregătire

Ediția din acest an propune cinci curse, pentru experiențe și niveluri diferite de pregătire. Sprint King & Queen (5 km) este punctul de intrare pentru cei care vor să descopere atmosfera unui concurs de trail running și să facă primii kilometri pe potecă. Cross Boss (10 km) face pasul următor, cu un traseu dedicat alergătorilor amatori care își doresc o provocare mai consistentă.

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Heroes Race (21 km) este cursa tip semimaraton, potrivită pentru alergătorii cu experiență, pregătiți pentru o tură mai lungă prin Pădurea Gușterița. Dream Team (24 km) este o experiență de alergare în echipă, în care doi alergători împart cursa în sistem de ștafetă, fiecare parcurgând alternativ bucle de câte 6 km. Junior Joy, cu trasee de la 500 m până la 1.250 m, aduce la start copiii și adolescenții, cu distanțe adaptate categoriilor de vârstă.

După alergare, participanții sunt așteptați la Pasta Party și la masaj pentru recuperare, iar evenimentul continuă la Turnul Memorial, unde DJ Cipi Hampu va pune muzică atât pentru alergători, cât și pentru prietenii și susținătorii veniți alături de ei. Ideea GTR rămâne aceeași și la ediția a treia: trail running-ul nu trebuie să fie intimidant, iar Pădurea Gușterița oferă trasee accesibile, atent marcate, aproape de oraș și suficient de variate încât fiecare participant să își poată găsi provocarea potrivită.

Ultimele antrenamente gratuite înainte de cursă

În septembrie se încheie și Training for the Trails, seria de antrenamente prin care organizatorii GTR și-au propus să aducă anul acesta mai mulți alergători aproape de trail running. Alături de Cosmin Stan, antrenor de alergare certificat din 2024, participanții au trecut prin opt antrenamente cu exerciții și informații aplicate direct pe potecile din Pădurea Gușterița. Dincolo de partea de pregătire, întâlnirile au fost și o ocazie pentru cei aflați la început să descopere alergarea în natură fără presiunea unei competiții și să cunoască oamenii din comunitatea GTR.

Mai sunt două întâlniri, pe 4 și 11 septembrie 2026, de la ora 18:00, dedicate recunoașterii traseelor Heroes Race (semimaraton, 21 km) și Cross (10 km). Participarea este gratuită.

Înscrierile pentru Gușterița Trail Run 2026 sunt în plină desfășurare, iar cei care se înscriu până pe 11 septembrie inclusiv vor primi în kit-ul de concurs tricoul oficial al ediției. Competiția are loc sâmbătă, 19 septembrie 2026, în Pădurea Gușterița din Sibiu.

Gușterița Trail Run este organizat de ACS Grey Projects, cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu. Sponsorul principal este Wenglor, iar evenimentul se desfășoară cu sprijinul Decathlon și Urbana.