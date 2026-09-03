Pe scurt:
Un tânăr de 2,02 metri, trecut prin academiile Nanterre și ASVEL din EuroLeague, ajunge la Sibiu. Cine este noul jucător al echipei antrenate de Dan Fleșeriu.
CSU Sibiu a anunțat oficial un nou transfer în lotul de baschet masculin: Melvin Dubuc, în vârstă de 19 ani, se alătură echipei antrenate de Dan Fleșeriu, potrivit unui comunicat al clubului.
Melvin Dubuc s-a născut în Franța, la Cesson, măsoară 2,02 metri și evoluează pe postul de small forward. Jucătorul are și cetățenie română și a fost component al naționalelor de juniori ale României la categoriile U16, U18 și, mai recent, în cursul acestui an, la U20, unde a avut evoluții bune în cadrul EuroBasket.
Parcursul sportiv al noului transfer al CSU Sibiu a început în Franța
Parcursul sportiv al noului transfer al CSU Sibiu a început în Franța: în sezonul 2023-2024 a fost legitimat la echipa U21 a clubului Nanterre, iar în sezonul următor a evoluat tot la categoria U21, de această dată pentru ASVEL, echipă prezentă în EuroLeague. După cele două sezoane petrecute în Franța, Melvin Dubuc a revenit în România, unde a făcut parte din lotul primei și al celei de-a doua echipe de la Rapid București.
Odată cu sosirea lui Melvin Dubuc, clubul sibian anunță că lotul echipei este complet înaintea startului noului sezon. Jucătorul se afla deja alături de coechipierii săi joi, 3 septembrie 2026, la Timișoara.
Transferul vine la câteva zile după primul amical al toamnei, în care CSU Sibiu a suferit o înfrângere la scor, echipa urmând să își continue pregătirile pentru noul sezon competițional cu lotul acum completat.
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