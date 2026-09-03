Pe scurt: Un tânăr de 2,02 metri, trecut prin academiile Nanterre și ASVEL din EuroLeague, ajunge la Sibiu. Cine este noul jucător al echipei antrenate de Dan Fleșeriu.

CSU Sibiu a anunțat oficial un nou transfer în lotul de baschet masculin: Melvin Dubuc, în vârstă de 19 ani, se alătură echipei antrenate de Dan Fleșeriu, potrivit unui comunicat al clubului.

Melvin Dubuc s-a născut în Franța, la Cesson, măsoară 2,02 metri și evoluează pe postul de small forward. Jucătorul are și cetățenie română și a fost component al naționalelor de juniori ale României la categoriile U16, U18 și, mai recent, în cursul acestui an, la U20, unde a avut evoluții bune în cadrul EuroBasket.

Parcursul sportiv al noului transfer al CSU Sibiu a început în Franța

Parcursul sportiv al noului transfer al CSU Sibiu a început în Franța: în sezonul 2023-2024 a fost legitimat la echipa U21 a clubului Nanterre, iar în sezonul următor a evoluat tot la categoria U21, de această dată pentru ASVEL, echipă prezentă în EuroLeague. După cele două sezoane petrecute în Franța, Melvin Dubuc a revenit în România, unde a făcut parte din lotul primei și al celei de-a doua echipe de la Rapid București.

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Odată cu sosirea lui Melvin Dubuc, clubul sibian anunță că lotul echipei este complet înaintea startului noului sezon. Jucătorul se afla deja alături de coechipierii săi joi, 3 septembrie 2026, la Timișoara.

Transferul vine la câteva zile după primul amical al toamnei, în care CSU Sibiu a suferit o înfrângere la scor, echipa urmând să își continue pregătirile pentru noul sezon competițional cu lotul acum completat.