Pe scurt: Cifre contra cifre: Cimpean scoate la înaintare costurile de la Gerota, Timișoara și Piatra Neamț ca să demonteze acuzațiile privind prețul Spitalului Județean Sibiu.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, a reacționat pe Facebook la declarațiile fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care a criticat din nou costul pe metru pătrat al proiectului Noul Spital Județean Sibiu, potrivit unei postări a acesteia.

Cimpean amintește că Rogobete, alături de fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, a scos Noul Spital Sibiu de pe lista proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. „Că așa a vrut PSD”, a scris președinta CJ Sibiu.

Potrivit lui Rogobete, costul pe metru pătrat al construcției de la Sibiu ar fi de 2,71 ori mai mare decât cel al unui proiect similar de la Bistrița. Cimpean respinge această comparație, susținând că ea pune alături lucruri diferite: metrul pătrat de la Bistrița reprezintă doar construcție, fără dotări, în timp ce la Sibiu costul include atât construcția, cât și aparatura medicală.

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Comparații cu alte proiecte de spitale finanțate din PNRR

Pentru a-și susține argumentul, Cimpean citează alte proiecte spitalicești incluse în PNRR. Spitalul „Gerota” a fost inclus în program cu un cost de 4.618 euro pe metru pătrat, construcție și echipamente, iar proiectul de oncologie de la Timișoara a fost evaluat la 4.680 de euro pe metru pătrat, tot cu echipamente incluse — sume mai mari decât cea aferentă Spitalului Județean Sibiu.

În cazul Piatra Neamț, unde suma a acoperit doar construcția, fără echipamente, costul a fost de 2.762 de euro pe metru pătrat, mai puțin decât valoarea folosită de Rogobete ca exemplu pentru Bistrița.

„Prețul de la Sibiu a fost unul corect evaluat, mai mic față de alte proiecte”, a transmis Daniela Cimpean, care susține că o comparație corectă trebuie să țină cont de faptul că un proiect include doar clădirea, iar altul include și dotarea medicală. „Asta o faci doar dacă reaua-credință îți este literă de lege și comandă de partid”, a scris președinta CJ Sibiu, referindu-se la modul în care au fost prezentate cifrele de către fostul ministru.

Daniela Cimpean afirmă că fostul ministru „tulbură apele” de fiecare dată când se apropie momentul în care va trebui să răspundă pentru banii pierduți de România din PNRR, în contextul excluderii Noului Spital Județean Sibiu din lista proiectelor finanțate din fonduri europene.