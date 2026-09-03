De la 7.900 de euro la 3 milioane de euro. Cele mai scumpe și cele mai ieftine locuințe scoase la vânzare în județul Sibiu

Piața imobiliară din județul Sibiu are oferte pentru aproape orice buget, însă diferențele dintre extreme sunt uriașe. De la o cameră de doar 11 metri pătrați, scoasă la vânzare cu 7.900 de euro, până la o vilă istorică de aproximativ 100 de ani, evaluată la 3 milioane de euro, oferta imobiliară arată cât de mult poate varia prețul unei locuințe în funcție de suprafață, poziționare, istorie și dotări.

Cea mai scumpă locuință din Sibiu este o vilă istorică din zona Bulevardului Victoria, construită în urmă cu aproximativ un secol și despre care prezentarea proprietății spune că a fost locuită la începuturi de o familie de sași nobili, este scoasă la vânzare pentru 3.000.000 de euro. Proprietatea se află însă pe piața imobiliară de mai mult timp, posibil chiar de câțiva ani, fără să își găsească un cumpărător.

Casa a fost restaurată și modernizată în totalitate, lucrările fiind realizate cu avizul Ministerului Culturii. Proprietarul a urmărit să păstreze cât mai mult din autenticitatea clădirii, iar rezultatul este o combinație între elementele istorice și amenajările moderne.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Vila se află pe un teren de aproximativ 950 de metri pătrați și are o suprafață utilă totală de circa 600 de metri pătrați, fiind structurată pe demisol, parter, etaj și mansardă.

De ce nu există doritori?

Prețul de 3 milioane de euro este însă considerat prea ridicat de unii dintre agenții imobiliari care cunosc piața locală. Ionel Oglan spune că, atunci când vine vorba despre proprietăți de lux, cumpărătorii dispun de suficiente informații pentru a analiza dacă suma cerută este justificată.

„Între locuințele cele mai scumpe, casele sunt cele care ajung la valorile cele mai mari. Însă cei care au bani sunt, de fapt, și cei mai puțin disponibili să plătească sume foarte mari pentru imobile. Au acces la informații economice și financiare și știu că aceeași sumă investită într-o afacere poate avea un randament mai mare. Ei caută oportunități, nu neapărat să cumpere o casă la o valoare pe care o consideră nerealistă”, explică agentul imobiliar.

În cazul vilei din centrul Sibiului, acesta estimează că valoarea proprietății ar fi semnificativ mai mică decât prețul solicitat. Agentul imobiliar consideră că diferența dintre așteptările proprietarilor și realitatea pieței este unul dintre motivele pentru care unele dintre cele mai scumpe locuințe rămân ani întregi în anunțurile imobiliare.

„În general, astfel de imobile nu se vând din cauza proprietarului. Proprietarul blochează vânzarea pentru că nu este conectat la cerere, la prețurile reale de tranzacționare, la situația financiară și la inflație. Trăiesc din trecut”, a mai spus Ionel Oglan.

Șase sute de metri pătrați, împărțiți pe patru niveluri

Demisolul are 204 metri pătrați și poate fi transformat inclusiv într-un restaurant. La parter se află patru camere generoase, bucătărie, două băi și trei holuri, suprafața utilă fiind de aproximativ 150 de metri pătrați.

Etajul are 147 de metri pătrați și cuprinde cinci camere, bucătărie, două băi, trei holuri și spații de depozitare. Mansarda, cu o suprafață de 105 metri pătrați, este amenajată ca un spațiu deschis cu baie, iar grinzile vechi au fost integrate în decor.

În același timp, proprietatea beneficiază de tehnologii moderne. Încălzirea este asigurată de o centrală proprie, existând și o soluție alternativă prin pompe de căldură. În pardoseală sunt integrate sisteme pentru încălzire și răcire. Pentru această proprietate, prețul cerut este de 3 milioane de euro.

Casa Alfred de pe strada Constituției, încă la vânzare

O altă proprietate spectaculoasă aflată la vânzare în Sibiu este o vilă interbelică din zona ultracentrală, de pe strada Constituției, pentru care se cer 2 milioane de euro. Casa are 900 de metri pătrați utili, 17 camere și 11 băi, iar proprietatea se întinde pe un teren impresionant de 5.262 de metri pătrați. Construită în anul 1929, vila este realizată în stil neoromânesc, cu influențe neobrâncovenești, iar proiectul este semnat de arhitectul Alfred Cernea. Clădirea se află în imediata apropiere a incintei fortificate medievale, la aproximativ 200 de metri de Piața Mare.

Imobilul are și o istorie aparte. Potrivit descrierii din anunț, vila a fost construită ca reședință urbană și a găzduit inițial Sanatoriul Dr. Bolintineanu, iar în 1936 a devenit o clinică pentru nașteri și boli de femei. După naționalizarea din 1948, clădirea a avut mai multe destinații, printre care sediul Inspectoratului General Sanitar Sibiu și, ulterior, o grădiniță, funcțiune pe care a păstrat-o până în anii 1990. În anul 2000, vila și parcela au fost retrocedate familiei moștenitoare.

Proprietatea și-a păstrat numeroase elemente arhitecturale originale. Fațada este bogat ornamentată, cu arcade trilobate, coloane și decorațiuni specifice stilului neoromânesc, iar în jurul clădirii au fost păstrate anexele, gardul și poarta principală, aleea cu arbori, balustrada, scara și bazinul ornamental din fața vilei. Și la interior au rămas elemente valoroase, printre care picturile decorative ale tavanelor și tâmplăria originală.

Citește și: Vilă monument istoric din Sibiu proiectată de Alfred Hugo Cernea, scoasă la vânzare pentru 2 milioane de euro

La celălalt capăt al pieței: 11 metri pătrați pentru 7.900 de euro

Dacă vila din centrul Sibiului este destinată cumpărătorilor cu bugete de milioane de euro, la celălalt capăt al pieței se află o ofertă aproape imposibil de comparat: o cameră de doar 11 metri pătrați, scoasă la vânzare în Cisnădie pentru 7.900 de euro.

Proprietatea este prezentată de Maac Imobiliare ca fiind situată într-un imobil de tip cămin, la etajul al patrulea. Spațiul este destinat unei persoane sau poate reprezenta o variantă de investiție pentru cineva care caută o proprietate cu un buget foarte redus.

Camera dispune de apă și energie electrică, iar încălzirea se face electric. Imobilul nu este racordat la gaz. Baia este comună și se află pe palier, conform caracteristicilor acestui tip de clădire. Proprietatea are 11 metri pătrați și este disponibilă imediat, iar prețul anunțat este de 7.900 de euro.

Și alte garsoniere sub 10.000 de euro în Cisnădie

Oferta nu este una singulară. În Cisnădie mai apar pe piață și alte spații de dimensiuni foarte mici, la prețuri de aproximativ 10.000 de euro.

Astfel de proprietăți arată cât de largă este plaja prețurilor în zona Sibiului. În timp ce pentru o locuință de dimensiuni reduse, cu dotări minimale și baie comună, prețul poate coborî sub 10.000 de euro, pentru o proprietate istorică restaurată în centrul orașului poate ajunge la milioane de euro.

„De obicei, astfel de locuințe sunt în blocuri de nefamiliști. Și în Sibiu mai sunt camere de 12 metri pătrați, la 12.000 de euro, însă au toaletele comune, pe casa scării. Sunt persoane care rămân fără casă și ajung să își cumpere o astfel de locuință. Este ultima variantă, în cazuri extreme, pentru cei care sunt limitați de buget, ca să nu ajungă în stradă. Nu găsești așa ceva la închiriat”, a explicat Ionel Oglan, agent imobiliar.