Pe scurt: Un nou medic completează echipa Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, acolo unde pacienții cu boli pulmonare pot beneficia acum de kinetoterapie, haloterapie și programe de recuperare personalizate.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și-a extins echipa medicală prin cooptarea doctorului Vlad Buzăianu, medic specialist în recuperare medicală, o mișcare menită să răspundă nevoilor pacienților care, pe lângă tratamentul medicamentos, au nevoie de programe de reabilitare respiratorie.

„Ne bucurăm să extindem echipa Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu prin cooptarea unui nou medic de recuperare medicală. Este o colaborare pe care o considerăm firească și necesară, pentru că ne dorim ca pacienții noștri să beneficieze de o îngrijire cât mai completă. Medicina modernă înseamnă echipă, iar recuperarea respiratorie poate avea un rol important în procesul de refacere și în revenirea pacientului la o viață cât mai activă”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Potrivit conducerii spitalului, abordarea pacientului cu boală respiratorie nu se limitează întotdeauna la tratamentul medicamentos. Exercițiile de recuperare respiratorie, tehnicile de control al respirației și programele de activitate fizică adaptate pot contribui la creșterea toleranței la efort și la îmbunătățirea autonomiei pacientului.

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„Este important ca pacientul să fie ajutat să își recapete, atât cât este posibil, capacitatea de a respira și de a face efort. Tratamentul medicamentos este esențial, însă, pentru anumite categorii de pacienți, acesta poate fi completat în mod benefic prin metode de recuperare nemedicamentoasă, în special prin exerciții de recuperare respiratorie. Ne dorim să oferim pacienților un parcurs terapeutic cât mai complet, în care pneumologul și medicul de recuperare medicală să lucreze împreună pentru același obiectiv: recuperarea și îmbunătățirea calității vieții pacientului”, a declarat dr. Lavinia Danciu, director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

În cadrul unității, pacienții care au indicație medicală pot beneficia de programe de recuperare respiratorie într-un cadru specializat, sub supraveghere medicală, cu exerciții adaptate stării de sănătate și capacității funcționale a fiecăruia.

„Consider că reabilitarea pulmonară are un rol important în recuperarea funcțională a pacienților, în ameliorarea capacității de efort și a calității vieții, în special la pacienții cu boli respiratorii cronice. Recuperarea respiratorie înseamnă, înainte de toate, să îi redăm pacientului încrederea că poate respira mai bine, se poate mișca mai ușor și își poate recâștiga independența. Colaborarea cu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu îmi oferă oportunitatea de a veni în sprijinul pacienților cu un program de recuperare adaptat nevoilor lor și de a le fi alături pe drumul către o viață cât mai activă și mai aproape de normal”, a declarat dr. Vlad Buzăianu, medic specialist Recuperare Medicală.

Sală de kinetoterapie, aparate de fitness în aer liber și cameră de haloterapie

În ultimul an, spitalul a investit constant în dezvoltarea bazei de recuperare medicală. Pacienții au acum acces la o sală de kinetoterapie complet echipată, la aparate de fitness amplasate în aer liber, precum și la nou inaugurata Cameră de Haloterapie (Salină Artificială), o facilitate care completează programele de recuperare respiratorie și contribuie la ameliorarea simptomelor respiratorii.

Programul de recuperare este personalizat pentru fiecare pacient și poate include, printre altele, ședințe de haloterapie, atunci când acestea sunt recomandate de medic. Studiile medicale citate de conducerea spitalului arată că recuperarea respiratorie contribuie la creșterea independenței în desfășurarea activităților zilnice, la diminuarea anxietății și depresiei asociate bolilor pulmonare cronice, precum și la îmbunătățirea calității vieții și reintegrarea socială a pacienților.

14 paturi pentru compartimentul de recuperare respiratorie

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate sanitară aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, are disponibile pentru internare în regim de spitalizare continuă un număr de 14 paturi pentru compartimentele de recuperare respiratorie. Echipa de recuperare este formată în prezent din medicii pneumologi ai spitalului, medicii specialiști în Recuperare medicală, Medicină Fizică și de Reabilitare, dr. Adriana Canciu și dr. Vlad Buzăianu, precum și din kinetoterapeuții Adrian David și Alexandru Radu.