Doi sibieni, două medalii la Cupa României de box: Marin Cojoc, la un pas de aur

Doi pugiliști de la CSM Bacău au impresionat la Cupa României de box la seniori, la categoria U 23.

În perioada 25-29 august 2026, Bacăul a găzduit Cupa României de box pentru seniori U23. Clubul CSM Sibiu a fost reprezentat de doi sportivi determinați, ambii reușind să urce pe podium după evoluții remarcabile.

Astfel, Marin Cojoc a boxat excelent la categoria 75 kg, unde a obținut o medalie de argint. El a luptat până la epuizare într-o finală extrem de disputată, dar a pierdut la puncte în fața unui adversar galonat, Alexandru Buleu, de la CSM Constanța.

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Kasian Opriș a adus bronzul la categoria 80 kg. El a avut o prestație curajoasă, oprindu-se în semifinale în fața unui pugilist mult mai matur, de la clubul Rapid București.

„Sunt mulțumit de prestația sportivilor și de întreaga muncă depusă în perioada de pregătire” a concluzionat antrenorul emerit Emil Bihorean.

CSM Sibiu organizează în perioada 4-5 septembrie a 37-a ediție a Cupei Păltiniș, care se va disputa la Aquafun. Intrarea la competiție este liberă.