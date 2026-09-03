Pe scurt: Un drum degradat din Argeș și Vâlcea devine brusc strategic: leagă autostrada Pitești-Sibiu de Valea Oltului, chiar înainte ca traficul greu să se mute pe A1.

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de reabilitare și modernizare a DN 73C, pe sectorul cuprins între km 55+000 și km 68+000, Tigveni – municipiul Râmnicu Vâlcea (Lot 2), potrivit unui comunicat al Executivului citat de Economica.net.

Investiția, în valoare totală de 769,017 milioane de lei (inclusiv TVA), vizează modernizarea unui sector de aproximativ 13,4 km al DN 73C și realizarea drumului de legătură cu Autostrada Sibiu–Pitești, „contribuind la dezvoltarea conectivității rutiere regionale, la îmbunătățirea condițiilor de circulație și la preluarea în condiții de siguranță a traficului suplimentar generat de noua infrastructură de transport”, arată Guvernul.

Finanțarea proiectului se asigură din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, în conformitate cu programele de investiții publice. Lucrările urmează să fie realizate în 14 luni.

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Proiectul include reabilitarea a 13,40 km de drum național DN 73C și construirea a 2,39 km de drum de legătură cu Autostrada Sibiu–Pitești. Platforma DN 73C va avea o lățime cuprinsă între 9,00 și 12,50 metri, iar platforma drumului de legătură va măsura 19,50 metri. Lucrările prevăd totodată trei intersecții de tip sens giratoriu, reabilitarea a două poduri existente și construirea a cinci poduri și pasaje noi.

Drumul care va prelua traficul de pe autostradă până la finalizarea tronsoanelor grele

Sectorul dintre Tigveni (Argeș) și Râmnicu Vâlcea, aflat acum într-o stare avansată de degradare, va face legătura dintre capătul tronsonului de autostradă București – Pitești – Curtea de Argeș – Tigveni, pe care circulația ar urma să fie deschisă integral până la finalul acestui an, și zona Râmnicu Vâlcea – Valea Oltului.

Practic, până la finalizarea celorlalte două mari tronsoane din autostrada Sibiu-Pitești — Tigveni-Cornetu și Cornetu-Boița, cele mai dificile din punct de vedere tehnic — acest drum național va prelua traficul care ajunge pe A1 la Tigveni și se îndreaptă spre Valea Oltului, pentru a reveni apoi tot pe A1, de la Boița, spre Sibiu, Deva și Nădlac.

Secțiunea 4 a autostrăzii, aproape de finalizare cu un an înainte de termen

Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4 a autostrăzii, între Tigveni și Curtea de Argeș, a ajuns la 97%, a anunțat săptămâna trecută Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Este vorba despre un tronson de 9,86 km.

„Tunelul Momaia (1.350 m) este practic finalizat, iar la ora actuală se montează instalații mecanice, electrice și ITS. Se mai lucrează la clădirile operaționale care vor deservi tunelul, unde se montează echipamente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor”, a transmis Cristian Pistol, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Dacă antreprenorul austriac (PORR) menține ritmul de lucru, anul acesta se va deschide circulația și pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești — în avans față de termenul contractual (februarie 2027)”, a completat directorul general al CNAIR.