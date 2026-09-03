Pe scurt: Pare un gest nevinovat, făcut din reflex de milioane de șoferi la fiecare oprire în trafic, dar poate scurta viața ambreiajului. Iată ce se întâmplă de fapt sub capotă.

Majoritatea șoferilor de mașini cu transmisie manuală au obiceiul de a ține ambreiajul apăsat și prima treaptă de viteză cuplată în timp ce așteaptă la semafor, pentru a putea porni imediat ce culoarea se schimbă în verde. Potrivit Mediafax, care citează publicația Blic, acest stil de condus nu distruge imediat sistemul, însă repetat constant în timpul opririlor lungi poate pune presiune inutilă asupra unor componente ale ambreiajului.

Explicația ține de mecanica rulmentului de eliberare, piesa care se activează atunci când pedala de ambreiaj este apăsată și rămâne sub sarcină tot timpul cât aceasta este menținută în poziția respectivă. În mod normal, la o schimbare obișnuită de viteze, această solicitare durează foarte puțin. Problema apare atunci când șoferul stă la semafor 30 de secunde, un minut sau chiar mai mult cu prima viteză băgată și ambreiajul complet apăsat, timp în care rulmentul rămâne solicitat continuu.

Soluția simplă: punctul neutru și frâna de mână

O alternativă mai simplă și mai puțin costisitoare pe termen lung este trecerea transmisiei în punctul neutru imediat după oprire, eliberarea completă a pedalei de ambreiaj și menținerea mașinii pe loc cu frâna acționată. În acest fel, rulmentul de eliberare nu mai este solicitat inutil, se arată în material.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Sursa citată precizează totuși că ținerea ambreiajului apăsat câteva secunde, cât se așteaptă culoarea verde, nu înseamnă că kitul de ambreiaj va trebui înlocuit în scurt timp, întregul sistem fiind proiectat să facă față unui număr mare de astfel de cicluri. Diferențele reale apar doar pe termen lung, mai ales la șoferii care petrec mult timp la volan în trafic urban.

Un alt obicei răspândit, la fel de dăunător în timp, este ținerea mâinii pe schimbătorul de viteze în timpul mersului. Schimbătorul nu este gândit ca punct de sprijin, iar chiar și o presiune ușoară și constantă asupra lui se transmite către componentele interne ale transmisiei, provocând o apăsare inutilă a furcii schimbătorului asupra sincronizatoarelor. Contactul ocazional nu produce o defecțiune, însă menținerea mâinii pe manetă pentru perioade lungi poate crește uzura pieselor interne, mai arată sursa citată.