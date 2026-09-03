Pe scurt: Incendii, alunecări de teren, accidente grave sau boli oncologice — sunt doar câteva dintre motivele pentru care aproape 500 de familii din toată țara vor primi bani de la stat. Sibiul se numără printre județele cu beneficiari.

Guvernul a aprobat, joi, acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 de lei pentru 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate sau deosebite, potrivit unui comunicat citat de AGERPRES.

Beneficiarii au fost afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială, arată sursa citată. Sprijinul financiar se alocă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Cine sunt beneficiarii și de unde vin banii

Suma cea mai mare, 732.000 de lei, este destinată unui număr de 116 familii și persoane singure afectate de incendii, care nu își pot repara sau reface locuințele din veniturile proprii. Acești beneficiari provin din județele Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

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Alte 56.000 de lei au fost alocați pentru 8 familii și persoane singure din județele Olt și Vâlcea, ale căror locuințe au fost afectate de alunecări de teren. O familie din județul Argeș, a cărei locuință a fost avariată de vijelii puternice, va primi 7.000 de lei, în timp ce o familie din Suceava, care se confruntă cu o situație de necesitate generată de un accident rutier grav suferit de unul dintre membri, va beneficia de 10.000 de lei.

Aproape 1,4 milioane de lei pentru cazuri de boală și risc de excluziune socială

Cea mai mare parte a fondurilor, 1.379.600 de lei, este destinată unui număr de 353 de familii și persoane singure aflate în situații deosebite determinate de starea de sănătate sau de alte cauze care pot conduce la apariția ori sporirea riscului de excluziune socială. Aceștia provin din județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, precum și din municipiul București.

Printre situațiile pentru care se acordă acest sprijin se numără cazurile de boli oncologice, afecțiuni cardiovasculare, degenerative, respiratorii și genetice, afecțiuni psihice, cazuri de transplant de organe și alte boli severe care necesită tratamente de lungă durată, intervenții chirurgicale sau servicii de recuperare medicală.

“Prin acordarea acestor ajutoare de urgență, Guvernul urmărește reducerea impactului social și material al situațiilor deosebite, sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile și prevenirea agravării riscului de excluziune socială”, se arată în comunicatul Guvernului. Este a doua rundă de ajutoare de urgență aprobată de Executiv în ultimele luni, o parte dintre bani ajungând și de această dată la familii din județul Sibiu.