Pe scurt: Mercenarul acuzat alături de Călin Georgescu de acțiuni împotriva ordinii constituționale nu mai are nicio restricție de mișcare în locuință, dar rămâne sub obligații stricte impuse de Curtea Supremă.

Horațiu Potra, șeful grupării de mercenari din Congo, acuzat de procurori alături de Călin Georgescu și de alte 20 de persoane de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile prin decizia pronunțată joi, 3 septembrie 2026, de Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit Libertatea.

Decizia vine după ce, pe 17 iunie 2026, tot instanța condusă de Lia Savonea a stabilit că Potra poate fi eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu. Mai exact, Curtea Supremă a admis contestația lui Potra împotriva arestului la domiciliu, dar a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

În aceste condiții, Potra are obligația de a nu părăsi țara, de a merge la poliție pentru semnături și de a nu lua legătura, direct sau indirect, cu părțile și martorii din dosar, potrivit informațiilor Libertatea.

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Cum a ajuns Horațiu Potra în atenția autorităților

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horațiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Mănești, județul Prahova. În mașina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale-mitralieră, o pușcă-mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că șeful grupării de mercenari din Congo și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care solicitaseră arestul preventiv.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată în acest dosar, pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, alături de Horațiu Potra. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea, descria mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Potra și Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” și „punând în pericol siguranța națională”, conform anchetatorilor.

Spre finalul lunii septembrie 2025, Horațiu Potra a fost prins pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, mai precis la Dubai, și a fost adus în România în noiembrie 2025, după care a fost încarcerat. Pe 17 iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Horațiu Potra poate fi eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu, măsură reconfirmată de instanță pe 26 august 2026, înainte de decizia de joi prin care i s-a impus control judiciar.