Un incident tensionat a avut loc, miercuri, în traficul din Sibiu. Un șofer acuză că a evitat la limită o tamponare, după ce un alt conducător auto i-a tăiat calea în sensul giratoriu. Situația a degenerat rapid.

Un cititor Ora de Sibiu a transmis că a trecut printr-o situație tensionată în după-amiaza zilei de 2 septembrie, în zona sensului giratoriu de la intersecția Dedeman – Bulevardul Doamna Stanca. Potrivit acestuia, a fost la un pas de o tamponare după ce un conducător auto i-a tăiat calea, forțând trecerea.

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„În timp ce circulam cu autoturismul meu și mă aflam în sensul giratoriu, m-am încadrat pe banda a 2-a, intenționând să părăsesc sensul giratoriu pe a doua ieșire, către dreapta. În momentul în care am intenționat să mă încadrez pentru părăsirea sensului giratoriu, conducătorul unui autoturism nu mi-a acordat prioritate și a continuat deplasarea astfel încât traiectoriile autoturismelor noastre au ajuns în conflict. L-am avertizat sonor din timp prin folosirea claxonului, însă, deși conducătorul auto putea observa situația, acesta a continuat deplasarea și a accelerat, existând riscul producerii unei coliziuni”, a transmis cititorul, atașând și imagini de pe camera de bord. Un detaliu însă i-a atras atenția șoferului a fost starea mașinii respective: aceasta „prezenta bara spate ruptă și avariată”.

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Cele două mașini au continuat să meargă în aceeași direcție timp de câteva minute, iar în această perioadă, tensiunea a crescut. Cititorul reclamă că pasagera din mașina din fața sa „a scos în mod repetat mâna pe geam și a efectuat în direcția mea gesturi obscene și jignitoare, într-o manieră ostentativă”. Ulterior, ambele mașini au virat pe o stradă alăturată, unde cititorul spune că celălalt șofer l-a blocat.

„Pe strada respectivă, conducătorul autoturismului a oprit autoturismul oblic, pe partea carosabilă, în fața autoturismului meu, fără să observ existența unei intenții de parcare și fără folosirea avariilor sau a semnalizării pentru această manevră, blocându-mi practic continuarea deplasării. Întrucât autoturismul meu nu putea trece în siguranță pe lângă acesta, am lăsat geamul autoturismului și i-am solicitat conducătorului auto să își mute autoturismul pentru a-mi permite să continui deplasarea. În acel moment, persoanele respective au susținut că le-aș fi urmărit din trafic, lucru pe care îl contest. Precizez că deplasarea mea în aceeași direcție a fost determinată de traseul rutier și nu am avut intenția de a urmări, intimida sau provoca persoanele respective. În momentul în care conducătorul autoturismului s-a apropiat de autoturismul meu într-o manieră pe care am perceput-o ca fiind agresivă și exista riscul producerii unei alte confruntări sau al unei loviri a autoturismului, am început să filmez incidentul cu telefonul mobil. Pentru a evita escaladarea situației și orice posibilă altercație, am efectuat manevra de mers înapoi, întrucât în partea din față eram blocat de autoturismul lui, după care am părăsit zona”, a mai spus cititorul.

Cititorul a precizat că a făcut o sesizare la poliție și a atașat filmările care au surprins manevra periculoasă din sensul giratoriu, dar și blocajul ulterior de pe stradă.



