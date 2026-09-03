Pe scurt: Construcțiile și transporturile rutiere de mărfuri conduc topul insolvențelor din august 2026, cu creșteri de până la 165%. Vezi ce s-a întâmplat în județul Sibiu față de anul trecut.

Bucureștiul a înregistrat în august 2026 cel mai mare număr de dosare de insolvență la nivel național, respectiv 193, în scădere cu 6% față de cele 206 dosare din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei analize RisCo.ro citate de Economica.net.

Capitala este urmată în clasamentul județelor cu cele mai multe dosare de insolvență de Bihor, cu 46 de cazuri, Ilfov, cu 44, Cluj, cu 43, și Timiș, cu 40. În Bihor, numărul dosarelor a crescut cu 5% față de august 2025, iar în Ilfov majorarea a fost de 7%. În Cluj, numărul dosarelor a scăzut cu 32%, la 43 în august 2026, în timp ce în Timiș a crescut cu 18%, de la 34 la 40 de cazuri.

Cele mai spectaculoase creșteri ale numărului de insolvențe au fost înregistrate în Brașov, unde dosarele au ajuns la 28, de la 12 în august 2025 — o majorare de 133% — și în Arad, unde numărul a crescut de la 12 la 24 de cazuri. În Iași au fost înregistrate 25 de dosare, față de 22 în august 2025, iar în Prahova 20, față de 14 în urmă cu un an. Maramureșul a consemnat cea mai abruptă evoluție, cu 19 dosare față de doar trei anul trecut, iar Hunedoara a ajuns la 19, față de 17.

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În județul Sibiu au fost deschise 22 de dosare de insolvență în august 2026, față de 20 în aceeași lună a anului 2025, o creștere moderată care plasează județul în rândul zonelor cu evoluție ascendentă, dar fără salturi bruște precum cele din Brașov sau Maramureș.

Nu toate județele au raportat creșteri. În Dolj, numărul dosarelor a scăzut la 21, de la 29, în Bacău la 17, de la 18, iar în Galați și Argeș la 16, de la 19 în fiecare dintre cele două județe. Potrivit analizei RisCo, scăderi importante au mai fost înregistrate în Vâlcea (-33%), Satu Mare (-40%), Teleorman (-33%) și Călărași (-54%).

Construcțiile și transporturile rutiere, cele mai afectate domenii de activitate

Analizat pe domenii de activitate, sectorul construcțiilor a înregistrat cele mai multe dosare de insolvență, respectiv 60, cu o creștere de circa 40% față de anul trecut. Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare au consemnat 53 de dosare, în creștere cu 165%, cea mai mare majorare procentuală dintre toate domeniile analizate.

Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate a înregistrat o creștere de aproximativ 38% a numărului de dosare de insolvență, în timp ce comerțul cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate, a consemnat o majorare de circa 56%. Pe de altă parte, domeniul restaurantelor a raportat o scădere de 13% a numărului de insolvențe, iar cultivarea plantelor nepermanente a înregistrat o reducere de aproximativ 12%.

Datele provin din analiza RisCo.ro privind dosarele de insolvență deschise la nivel național în august 2026.