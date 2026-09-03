Pe scurt: De la primele zile de viață până la uniformă și misiune e un drum lung. Vezi cum începe, de fapt, pregătirea viitorilor câini de serviciu de la Sibiu.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, nașterea unei noi generații de pui de Ciobănesc German, care ar putea deveni în viitor câini de serviciu ai Ministerului Afacerilor Interne. Huba, femela care i-a adus pe lume pe 27 august 2026, are acum în grijă o generație de pui fragili și complet dependenți de mamă.

Potrivit centrului, în această etapă fiecare detaliu contează: hrană adecvată, igienă riguroasă, monitorizare atentă și condiții optime pentru o dezvoltare sănătoasă și echilibrată a puilor. Aceștia se află sub supraveghere permanentă, iar personalul centrului asigură atenția necesară atât mamei, cât și fiecărui pui în parte.

Selecția viitorilor câini de serviciu începe din primele zile de viață

Reprezentanții Centrului Chinologic Sibiu subliniază că pregătirea unui viitor câine de serviciu nu începe odată cu primul exercițiu de dresaj, ci mult mai devreme, prin grija acordată mamei și puilor și prin selecția atentă a exemplarelor cu potențial. Este vorba, de fapt, despre construirea unei baze solide pentru dezvoltarea fizică și comportamentală a fiecărui animal.

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Peste câteva luni, dintre acești pui vor începe să se contureze caractere, aptitudini și instincte specifice. Cei care vor trece testele de selecție ar putea deveni, în timp, câini de serviciu alături de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri sau alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în misiuni în care munca lor poate face diferența.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu este structura care a pregătit și alți câini deveniți cunoscuți la nivel național, precum Sox, câinele polițist care a găsit muniție ascunsă într-un frigider și care este campion la detectarea explozibililor.