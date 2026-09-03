Pe scurt: 25.000 de cereri de validare stau blocate în sistem, iar Guvernul promite rezolvarea în doar o săptămână. Ce spune executivul despre cauza blocajelor și ce ar trebui să facă cei care nu se pot loga.

Guvernul României a anunțat că a suplimentat personalul care se ocupă de validările conturilor pe platforma e-Sănătatea mea, cea prin care contribuabilii ar trebui să-și poată accesa istoricul medical. Măsura vine după ce mai mulți utilizatori au raportat că platforma este inaccesibilă chiar de la primii pași ai conectării, potrivit Mediafax.

Problema a fost identificată și confirmată de executiv chiar la etapa de înrolare a utilizatorilor. Această platformă face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de digitalizare a sistemului sanitar, care a inclus recent și înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul la medic.

25.000 de cereri de validare stau în așteptare

„În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale se află în așteptare, în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru reducerea rapidă a volumului restant, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare”, a transmis Guvernul, printr-un comunicat de presă.

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Executivul promite că problema de la e-Sănătatea mea se va rezolva în termen de o săptămână, în urma suplimentării temporare de personal cu 19 oameni. Anterior, tot 40 de persoane aveau această responsabilitate, potrivit informațiilor transmise de Guvern.

„Procesul de validare presupune verificări riguroase pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Personalul ADR implicat în acest proces beneficiază de instruire specializată”, a mai comunicat executivul, care a precizat că, ulterior, sistemul ROeID va prelua, analiza și soluționa automatizat solicitările de înrolare.

Ce recomandă Guvernul utilizatorilor blocați la logare

Guvernul le recomandă utilizatorilor să-și instaleze ultima versiune a aplicației, pentru funcționarea optimă a platformei. În paralel, au fost identificate și alte soluții de înrolare digitală, care urmează să fie implementate în perioada următoare.

„Platforma portal.esanatateamea.ro este funcțională la acest moment, iar funcționalitățile acestei platforme se vor operaționaliza în integralitate printr-o abordare prudentă, secvențială”, a concluzionat Guvernul, prin comunicatul de presă transmis.