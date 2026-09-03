PNRR: Finalizare proiect „Proiect tip - Construire creșă medie, str. Calea Poplăcii, nr. FN, municipiul Sibiu, județul Sibiu”

Comunicat de presă

DATA: 3 septembrie 2026

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Finalizare proiect

„Proiect tip – Construire creșă medie, str. Calea Poplăcii, nr. FN, municipiul Sibiu, județul Sibiu”

Municipiul Sibiu, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu nr. C15-01-240, intitulat „Proiect tip – Construire creșă medie, str. Calea Poplăcii, nr. FN, municipiul Sibiu, județul Sibiu”

Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții și Compania Națională de Investiții, în calitate de structură de implementare, fiind finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității sistemului de învățământ, respectiv al serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, prin construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe eficiente energetic, cu o capacitate de 70 locuri, în Municipiul Sibiu.

Valoare totală a proiectului a fost de 17.172.773,71 lei inclusiv TVA, iar finanțarea nerambursabilă prin PNRR a fost de 13.674.535,07 lei fără TVA.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 47 de luni începând de la 23.09.2022 și până la 31.08.2026.

Date de contact beneficiar:

Municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2

Serviciul proiecte cu finanțare din fonduri europene

Telefon: 0269/208.960, Fax: 0269/208.849

Email: primarie@sibiu.ro

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