Pe scurt: O tehnică minim invazivă, folosită până acum doar în alte centre din țară, a fost aplicată pentru prima dată la Sibiu, printr-o colaborare între radiologi, gastroenterologi și oncologi.

În cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost realizată, în premieră pentru spital și pentru județul Sibiu, o procedură de chemoembolizare transarterială cu microsfere degradabile (DSM-TACE), pentru tratamentul unui pacient cu carcinom hepatocelular. Anunțul a fost făcut de conducerea unității medicale, potrivit unei postări pe paginii de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Pacientul, cunoscut cu hepatită cronică virală B, a fost diagnosticat în anul 2023, în urma unei biopsii hepatice, cu carcinom hepatocelular bine/moderat diferențiat. În evoluție, boala a prezentat multiple localizări tumorale la nivelul lobului hepatic drept. După mai multe linii de tratament oncologic sistemic, în contextul evoluției bolii, s-a stabilit indicația unui tratament locoregional prin radiologie intervențională.

TACE (chemoembolizarea transarterială) este o metodă minim invazivă utilizată în tratamentul anumitor tumori hepatice. Prin intermediul vaselor de sânge, medicul radiolog intervenționist ajunge la arterele care vascularizează tumora și administrează tratamentul direct la acest nivel. Procedura asociază administrarea locală a terapiei antitumorale cu reducerea fluxului sanguin către tumoră, crescând astfel efectul tratamentului la nivelul țesutului tumoral și limitând expunerea generală a organismului.

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Există mai multe tipuri de TACE, diferențiate prin modul de administrare a tratamentului și prin materialele utilizate pentru embolizare. Alegerea metodei se face individualizat, în funcție de tipul și distribuția tumorilor, vascularizația acestora, funcția hepatică și starea generală a pacientului. În acest caz a fost utilizată tehnica DSM-TACE (Degradable Starch Microspheres-TACE), care folosește microsfere degradabile pentru reducerea temporară a circulației sanguine la nivelul tumorii. Ulterior, aceste microsfere se descompun progresiv, caracterul temporar al embolizării fiind una dintre particularitățile acestei metode.

Intervenția s-a realizat fără chirurgie deschisă, ghidată prin imagistică 3D

Procedura se realizează fără intervenție chirurgicală deschisă, printr-o puncție arterială de mici dimensiuni. În timpul intervenției a fost utilizată și tehnologia Cone-Beam CT, o metodă de imagistică tridimensională disponibilă direct în sala de angiografie, care a permis identificarea precisă a vascularizației tumorale, ghidarea tratamentului și verificarea rezultatului imediat după procedură. Intervenția s-a desfășurat conform planificării, fără complicații imediate.

Realizarea primei proceduri DSM-TACE la SCJU Sibiu, și totodată a primei astfel de intervenții din județul Sibiu, a fost posibilă prin colaborarea multidisciplinară dintre echipele de Radiologie Intervențională, Gastroenterologie și Oncologie, de la stabilirea indicației și pregătirea pacientului până la efectuarea procedurii și monitorizarea ulterioară.

Echipele medicale implicate în procedură

Pacientul a fost internat și monitorizat în cadrul Secției de Gastroenterologie de Dr. Diana Prișcă, medic specialist gastroenterologie, și Dr. Băluță Teodora Mihaela, medic specialist gastroenterologie. Componenta oncologică a fost asigurată în colaborare cu Dr. Monica Pătran, medic primar oncologie, inclusiv pentru prescrierea tratamentului antitumoral necesar procedurii, și cu Dr. Victor Nimirceag, medic specialist oncologie și medicul oncolog curant al pacientului, pentru integrarea intervenției în strategia terapeutică oncologică.

Procedura a fost realizată de echipa de Radiologie Intervențională a SCJU Sibiu, sub coordonarea Conf. Univ. Dr. Florin Grosu, medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, alături de Dr. Octavian Năstase, medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, Dr. Ciprian Juravle, medic specialist Radiologie și Imagistică Medicală, Dr. Mihai Harangus, medic rezident Radiologie și Imagistică Medicală, și Dr. Mihai Serbu, medic rezident Radiologie și Imagistică Medicală, împreună cu asistenții medicali Raul Simion și Alexandru Tuța.

Spitalul precizează că această premieră reprezintă un nou pas în dezvoltarea Radiologiei Intervenționale la SCJU Sibiu și în extinderea tratamentelor oncologice minim invazive disponibile pacienților din județ, subliniind importanța colaborării multidisciplinare în managementul modern al pacientului oncologic.