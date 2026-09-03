Pe scurt: Întâlniri gratuite, o dată la două săptămâni, cu psihologi specializați în psiho-oncologie, pentru pacienți oncologici și familiile lor din Cisnădie.

Primăria Orașului Cisnădie, prin Direcția de Asistență Socială, în parteneriat cu Asociația Pacienților cu Boli Cronice „Restart la Viață”, deschide un grup gratuit de suport psihologic destinat pacienților diagnosticați cu afecțiuni oncologice și aparținătorilor acestora, potrivit Primăriei Cisnădie.

Întâlnirile vor fi facilitate de psihologi cu pregătire în psiho-oncologie și vor oferi un spațiu sigur și confidențial pentru exprimarea și înțelegerea emoțiilor asociate diagnosticului și tratamentului, gestionarea anxietății, stresului, fricii și epuizării, precum și pentru reducerea izolării și a sentimentului de singurătate. Grupul își propune și facilitarea schimburilor de experiență și informații utile între participanți, alături de sprijinirea aparținătorilor pacienților oncologici.

Participarea la grupul de suport psihologic este gratuită

Participarea la grupul de suport psihologic este gratuită. Întâlnirile au loc miercurea, o dată la două săptămâni, între orele 17:00 și 19:00, la noul sediu al Primăriei Cisnădie, pe strada George Matei Cantacuzino nr. 1.

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Persoanele interesate se pot înscrie și pot obține informații suplimentare la numerele de telefon 0758 963 846, 0728 856 002 sau 0720 655 618, ori pe adresele de e-mail asistentasociala@cisnadie.ro și office@restartlaviata.ro.

Inițiativa vine la scurt timp după ce Primăria Cisnădie a anunțat investiții pentru modernizarea serviciilor publice destinate locuitorilor.