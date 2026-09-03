Primăria municipiului Sibiu contraatacă în instanță, după ce Tribunalul Sibiu a decis suspendarea parțială a hotărârii Consiliului Local prin care a fost aprobat noul Plan Urbanistic General (PUG). Reprezentanții municipalității au anunțat că au formulat deja recurs, imediat după ce le-a fost comunicată oficial hotărârea judecătorească.

Tribunalul Sibiu a dispus suspendarea parțială a executării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 216 din 16.06.2026 privind aprobarea noului Plan Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU), în urma unei cereri formulate de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea.

Decizia instanței nu a rămas fără răspuns din partea administrației locale. Primăria Sibiu a fost înștiințată despre hotărârea Tribunalului în ultima zi a lunii august și a acționat în instanță, depunând recurs la două zile distanță.

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„Prin Sentința nr. 472/2026, pronunțată în dosarul 2139/85/2026, Tribunalul Sibiu dispune suspendarea provizorie a câtorva dispoziții din Planul Urbanistic General al Sibiului 2026 (PUG 2026), respectiv o parte din prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 216/2026. Primăriei Sibiu i-a fost comunicată hotărârea instanței în data de 31 august și a transmis recurs în data de 2 septembrie”, a precizat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Reprezentanții municipalității precizează că așteaptă rezultatul recursului pentru a oferi instrucțiuni clare beneficiarilor afectați de noile reglementări și constructorilor care așteaptă deblocarea documentațiilor.

„După judecarea recursului, dacă instanța menține această decizie de a suspenda cele câteva prevederi din PUG 2026, vă vom transmite detaliile referitoare la motivele invocate de reclamant, precum și cele legate de modul în care se va proceda cu Certificatele de Urbanism și Autorizațiile de Construire în acest context și până la judecarea pe fond a cererii de anulare a prevederilor respective”, a adăugat Gligore.

Contextul litigiului

Reamintim că în 28 august, Tribunalul Sibiu a admis cererea de suspendare parțială a HCL-ului care viza noul PUG. Măsura instanței ridică, cel puțin provizoriu, blocajul impus beneficiarilor unor documentații urbanistice elaborate anterior adoptării noului plan, vizând articolele care împiedicau prelungirea valabilității acestora.

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