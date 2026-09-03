Pe scurt: Simpla legătură cu un debitor nu va mai fi suficientă pentru ca ANAF să stabilească răspunderea solidară — instituția vrea o procedură cu pași clari, audiere obligatorie și analiza documentelor înainte de decizie.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă, alături de un debitor, pentru datorii fiscale restante, potrivit unui comunicat citat de AGERPRES. Noua procedură introduce explicit analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie.

Răspunderea solidară este mecanismul prin care, în anumite situații prevăzute expres de lege, ANAF poate stabili că o altă persoană răspunde, împreună cu debitorul, pentru anumite obligații fiscale restante ale acestuia. „Aplicarea mecanismului nu trebuie să pornească însă automat de la simplul fapt că o persoană are o anumită calitate sau legătură cu debitorul. Este necesară analiza situației concrete și verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege”, se precizează în comunicat.

Procedura veche datează din 2014 și a fost construită pe un cod fiscal abrogat

Procedura utilizată în prezent de ANAF datează din 2014 și a fost construită pe baza vechiului Cod de procedură fiscală. Între timp, acel cod a fost abrogat, iar cadrul legal actual este Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit sursei citate, actualizarea urmărește să reducă riscul unor interpretări diferite de la un caz la altul și să evite situațiile în care răspunderea solidară ar putea fi analizată formal, doar pornind de la calitatea persoanei în raport cu debitorul.

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Noua procedură stabilește mai clar pașii pe care organul fiscal trebuie să îi parcurgă înainte de a decide atragerea răspunderii solidare.

Persoana vizată va putea fi audiată și își va putea consulta dosarul

Concret, persoana vizată trebuie identificată pe baza situației analizate, iar ANAF trebuie să verifice documentele și informațiile disponibile, putând utiliza mai eficient datele existente în bazele sale de date. Persoana vizată este convocată și are dreptul să fie audiată, putând consulta documentația aflată la dosar și formula obiecții, precizări sau puncte de vedere în scris.

Organul fiscal trebuie să analizeze aceste argumente și documente înainte de emiterea unei eventuale decizii de atragere a răspunderii solidare. „Cu alte cuvinte, simpla existență a unei legături cu debitorul nu este suficientă pentru stabilirea răspunderii. Decizia trebuie să rezulte din analiza faptelor, a documentelor și a condițiilor prevăzute de lege”, se subliniază în comunicat.

ANAF subliniază că răspunderea solidară poate fi atrasă numai în condițiile prevăzute de lege, după analiza fiecărei situații concrete și cu respectarea dreptului persoanei vizate de a fi ascultată. Proiectul de act normativ se află în prezent în procedura de transparență decizională.