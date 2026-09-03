Ministerul Educației pregătește schimbări la vârful Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Sibiu, urmând să numească în perioada următoare un nou inspector școlar general adjunct.

Schimbările de la conducerea IȘJ Sibiu vizează numirea, prin detașare, a unui nou inspector general adjunct.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Constantin Dincă, până joi, 3 septembrie, la nivelul IȘJ Sibiu nu a ajuns niciun ordin de ministru cu privire la noua numire. De asemenea, nici în ședința Consiliului de Administrație nu s-a discutat despre acest aspect.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În prezent, echipa managerială de la nivelul ISJ Sibiu este formată din inspectorul școlar general Emilian-Marius Novac și din cei doi inspectori școlari generali adjuncți Monica Adriana Munteanu și Rodica Țălnariu. Noua numire se va face prin detașare în interesul învățământului.