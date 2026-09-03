Pe scurt: Documentația amplă și solicitările ofertanților au dus la o nouă amânare a licitației pentru un proiect de peste 46 de milioane de lei la Spitalul de Psihiatrie Sibiu.

Consiliul Județean Sibiu a anunțat, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, prelungirea termenului pentru licitația de reabilitare a Pavilionului C17 de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu. Noul termen-limită pentru depunerea ofertelor este 21 septembrie 2026.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, decizia a fost luată ca urmare a documentației ample a proiectului și a solicitărilor venite din partea potențialilor ofertanți, care au nevoie de timp suplimentar pentru a pregăti oferte complete.

Este a doua amânare a acestei licitații, după ce în luna iulie 2026 termenul fusese deja prelungit cu două săptămâni.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Investiție de peste 46 de milioane de lei pentru eficientizare energetică

Proiectul are o valoare de 46,49 milioane de lei și vizează eficientizarea energetică a Pavilionului C17, clădire în care funcționează în prezent Secția „Fizioterapie – Psihiatrie Copii”. Finanțarea este asigurată integral din fonduri europene nerambursabile, obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.

Investiția face parte din seria de proiecte de modernizare derulate de administrația județeană în unitățile medicale din Sibiu, alături de contractul semnat recent pentru modernizarea pavilionului „Medicale” al Spitalului Județean, în valoare de peste 84 de milioane de lei.