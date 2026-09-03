„She is IPA”: Polițiste din 9 țări, reunite la Sibiu pentru a dezbate leadershipul feminin / foto

Sibiul găzduiește, în perioada 2-5 septembrie, cea de-a doua ediție a conferinței internaționale „She is IPA”, un eveniment major care reunește femei din structurile de poliție a nouă state. Dedicată leadershipului, rezilienței și solidarității profesionale, întâlnirea depășește granițele muncii de poliție, subliniind rolul esențial al femeilor în uniformă de a genera schimbări durabile în societate alături de experți din domenii precum securitatea cibernetică, sănătatea și societatea civilă.

Zilele acestea, la Sibiu se desfășoară cea de-a doua ediție a conferinței internaționale „She is IPA – The Role of Women in IPA: Trends and Challenges”, eveniment dedicat rolului femeilor în cadrul International Police Association, precum și dezvoltării leadershipului, cooperării și solidarității profesionale.

Evenimentul reunește femei polițiste din 9 țări – Cipru, Israel, Macedonia de Nord, Olanda, Canada, Grecia, Suedia, Republica Moldova și România –, oferindu-le cadrul necesar pentru a împărtăși experiențe, bune practici și perspective profesionale, dar și pentru a consolida legături bazate pe cooperare și sprijin reciproc.

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„Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu este reprezentat în cadrul acestui demers de comisar de poliție Mihaela Huzoaica, coordonator al structurii de analiză și prevenire a criminalității și vicepreședinte al IPA Regiunea 1 Sibiu, care participă la conferință în calitate de moderator și speaker. Conferința aduce în prim-plan teme care depășesc granițele profesionale și care privesc comunitatea în ansamblu: leadershipul, reziliența, grija față de oameni, implicarea în comunitate și construirea unor schimbări durabile”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Printre invitații care au susținut prezentări se numără Orșolia Bako, Vice President of Women4Cyber Romania, cu tema „Leadership and the Digital Frontier”, dedicată rolului femeilor în domeniul securității digitale; dr. Rafaela Coca, medic specialist oncologie medicală, cu tema „Resilience and the Human Side of Care”, despre reziliență și dimensiunea umană a profesiilor dedicate sprijinirii celorlalți; precum și Cătălina Costache, Executive Director al Fundației Polisano, cu tema „Community Impact and Building Lasting Change”, despre implicarea în comunitate și construirea unor schimbări durabile.

„She is IPA” înseamnă mai mult decât o conferință despre rolul femeilor în poliție. Este despre oameni, despre curajul de a conduce, despre reziliență, solidaritate și despre puterea de a transforma experiențele individuale în idei și proiecte care pot aduce schimbări în comunitate. „Atunci când experiențele unor femei polițiste din țări și culturi diferite se întâlnesc, dincolo de schimbul de bune practici se creează conexiuni, se nasc idei și se consolidează o comunitate profesională internațională bazată pe prietenie, sprijin și cooperare”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.