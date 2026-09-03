Într-un meci atractiv de Cupa României disputat pe ”Municipalul” din Sibiu, Rapid București a învins cu 2-0 pe Poli Timișoara.

Nu mai puțin de 7.692 de spectatori au venit joi seară pe”Municipal”, la duel dintre Rapid și Poli, din Grupa A a Cupei României. Semn că Municipalului de lângă Cibin i s-a făcut deja dor de vremurile bune cu FC Hermannstadt în Superliga.

Foto: Adrian David

Ambele echipe au avut galerii, fiind cunoscută frăția lor, un fapt care a animat din plin atmosfera.

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Foto: Adrian David

După o jumătate de oră, Nyarko șutează puternic de la 30 de metri, mingea ”mușcă” bara transversală a porții rapidiste apărate de Aioani.

Foto: Adrian David

Imediat vine și replica giuleștenilor: Bubanja reia cu capul, iar mingea aterizează pe transversala porții bănățene.

Foto: Adrian David

A fost 1-1 la pauză, după un joc destul de echilibrat, deși Poli este echipă de Liga 2.

Foto: Adrian David

După pauză, antrenorul Rapidului, Daniel Pancu a aruncat pe teren jucători de calibru, iar echipa din Giulești a pus stăpânire pe joc. R. Pop nu găsește ținta din poziție excelentă, din 14 metri.

Foto: Adrian David

Apoi, în minutul 62, Moruțan trage din lovitură liberă, dar portarul lui Poli, Micu a respins în lateral.

Foto: Adrian David

În minutul 82, Rapid reușește să trimită mingea în plasă, însă reușita lui Stojkovic a fost anulată pentru ofsaid.

Foto: Adrian David

Golul descătușării Rapidului a venit în minutul 85, după un corner și Kamara a înscris din apropiere.

Foto: Adrian David

În minutul 88, Bubanja a tras din drop de la 20 de metri și l-a învins pe Micu.

Foto: Adrian David

S-a terminat 2-0 pentru Rapid, care bifează trei puncte în Cupă și se bate pentru primele două locuri dim grupă cu UTA și Corvinul.