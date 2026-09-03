Pe scurt: Un videoclip cu un pistol lipit de tâmpla unui șofer român a circulat printre alți camionagii din România înainte să fie șters. Zece zile mai târziu, poliția spaniolă l-a scos vii din mașina care îl ducea spre execuție.

Poliția spaniolă a reușit să salveze un șofer român de TIR în timp ce era dus de răpitorul său într-o locație izolată din provincia Barcelona, unde se presupune că urma să fie executat pentru dispariția unui transport de droguri. Povestea, care implică mai mulți camionagii români, a fost relatată de cotidianul spaniol El Pais și reluată de Libertatea.

La originea întregii povești se află peste o jumătate de tonă de cocaină, dispărută dintr-un transport, și un clan albanez de traficanți de droguri hotărât să-și recupereze marfa cu orice preț. Mai mulți transportatori români, implicați în distribuția drogurilor în Europa, au început să se învinovățească reciproc pentru pierderea încărcăturii. Pe acest fond a apărut un scurt videoclip, transmis pe telefoanele mobile ale mai multor șoferi români, în care un bărbat îndreaptă o armă spre capul altuia, strigând: „Unde sunt lucrurile noastre? Unde sunt rahaturile [drogurile]?”.

🚩Liberado un hombre que llevaba 10 días secuestrado por una supuesta deuda vinculada al #narcotráfico 🔹El hombre fue rescatado cuando el secuestrador lo trasladaba en un vehículo 🚗 🚔El #secuestro se produjo a raíz de un presunto vuelco que provocó la pérdida de un… pic.twitter.com/nvcZtR2bko — Policía Nacional (@policia) August 27, 2026

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Poliția Națională spaniolă a anunțat că, pe 10 august, a salvat bărbatul din înregistrare, un șofer român de TIR în vârstă de 47 de ani, amenințat cu arma de foc. Victima fusese ținută captivă mai bine de o săptămână, fiind bătută și torturată, iar în ziua salvării era dusă într-o locație îndepărtată din provincia Barcelona, probabil pentru a fi executată. În cadrul operațiunii, unul dintre presupușii răpitori a fost arestat; acesta avea asupra sa un pistol Tokarev de fabricație rusească, pe care a încercat să-l folosească împotriva ofițerilor. Cocaina nu a fost găsită, iar celelalte persoane implicate în caz nu au fost identificate.

Potrivit reconstituirii realizate de surse polițienești, totul a debutat pe 1 august, când o înregistrare video a ajuns pe telefoanele mai multor șoferi români, cu posibilitatea unei singure vizionări înainte de a fi ștearsă automat. În imagini, un bărbat flutură un pistol și îl lipește de capul altui bărbat. Ambii sunt presupuși membri ai unei rețele dedicate transportului clandestin de droguri din Peninsula Iberică către restul Europei, în numele unor mari traficanți. Mesajul transmis de bărbatul înarmat era clar: fie cineva ajută la localizarea transportului de cocaină dispărut, fie victima, a cărei față prezenta deja semne de bătaie, urma să fie ucisă.

Una dintre persoanele care au primit înregistrarea a raportat existența ei poliției române, iar ancheta inițială a stabilit că mesajul fusese trimis de pe un număr de telefon mobil spaniol, înregistrat pe numele unui cetățean român rezident în Spania. Potrivit inspectorului-șef Alberto Olivares, de la Unitatea de Combatere a Infracțiunilor Specializate și Violente (UDEV) a Poliției Naționale spaniole, bărbatul ar fi fost angajat de clanul albanez de traficanți pentru a se ocupa de logistica unui transport cu camionul, care conținea o jumătate de tonă de cocaină, dinspre Portugalia către o destinație nespecificată din Europa.

Acest intermediar a contactat victima pentru a îndeplini sarcina, dar aceasta a subcontractat, la rândul ei, o terță parte, care a preluat efectiv drogurile. Terța parte nu a mai livrat însă transportul, susținând că fusese jefuită de un alt grup de traficanți — o infracțiune cunoscută în jargonul poliției drept „escrocherie” — și a dispărut. Proprietarii drogurilor au cerut explicații intermediarului, care l-a interogat la rândul lui pe primul transportator. Acesta a fost în final răpit pentru a fi forțat să dezvăluie unde se află șoferul dispărut și, mai important, cocaina.

Operațiunea „Umbra”: 72 de ore de la sesizare până la salvarea victimei

Pe 7 august, autoritățile române au solicitat asistență de la Madrid, convinse că răpirea avusese loc în Spania și că autorii se aflau încă acolo. Unitatea de Răpiri și Extorcare a Poliției Naționale, în colaborare cu agenți de la Prefectura Poliției Cataloniei, a declanșat Operațiunea Umbra, o cursă contra cronometru bazată pe o singură informație concretă: numele presupusului răpitor și numărul de telefon folosit de acesta.

Ancheta a arătat că organizația responsabilă de transportul drogurilor deținea un depozit industrial în Sabadell, oraș din provincia Barcelona cu 225.000 de locuitori, unde camioanele erau oprite. Supravegherea depozitului și raziile poliției nu au reușit însă să localizeze victima. Pe 10 august, la doar 72 de ore de la începerea anchetei, ofițerii din Barcelona au observat un vehicul care transporta victima și o altă persoană, îndreptându-se aparent spre o zonă muntoasă retrasă. Poliția a organizat o supraveghere discretă, așteptând momentul potrivit pentru a opri vehiculul și a elibera victima, pe un drum aproape pustiu din municipiul Caldes de Montbui, localitate cu 18.600 de locuitori.

Răpitorul s-a opus arestării: mai întâi a încercat să-i lovească pe ofițeri cu vehiculul, apoi a scos un pistol dintr-o borsetă. După eliberare, victima le-a spus ofițerilor că răpitorul îi promisese că îl va lăsa liber. Răpitorul a susținut că a acționat din teama represaliilor din partea clanului albanez care deținea cocaina. Adus în fața unui judecător, sub acuzația de răpire și deținere ilegală de droguri, răpitorul a fost eliberat pe cauțiune. Drogurile dispărute încă nu au fost găsite.