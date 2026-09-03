Șoferul urmărit luna trecută de poliție pe străzile Sibiului nu a fost încă prins. El a condus haotic prin oraș, cu oamenii legii pe urmele lui, dar a reușit să scape.

Totul s-a întâmplat în seara de 10 august, când polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un șofer conduce în mod haotic un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazu, continuându-și deplasarea pe strada Rahovei. La scurt timp, el a fost văzut de polițiști pe Șoseaua Sibiului, iar de acolo a început urmărirea.

Șoferul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, fiind urmărit până pe strada Cibinului. Acolo, aceștia i-au pierdut urma. „Pe strada Cibinului din municipiul Sibiu, în contextul lucrărilor desfășurate la partea carosabilă și a elementelor amplasate în zonă pentru executarea și semnalizarea acestora, autoturismul a fost pierdut de către polițiștii aflați în urmărirea acestuia”, au transmit reprezentanții IPJ Sibiu la acea vreme.

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Sursele Ora de Sibiu au indicat că șoferul conducea o mașină cu numere de înmatriculare de Italia, iar în goana lui a condus cu viteză pe străzile din oraș și a trecut de mai multe ori pe „roșu” la semafor.

Autoritățile ar fi aflat cine e proprietarul respectivului vehicul, dar în continuare sunt efectuate procedurile specifice pentru a se stabili dacă el se afla la volan în noaptea incidentului sau dacă autoturismul fusese încredințat unei alte persoane. Polițiștii urmează să stabilească cu exactitate cine se afla la volan pentru a dispune măsurile legale care se impun.