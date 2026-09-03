Tânără fotografiată în echipament medical într-o cafenea din apropierea Spitalului Județean Sibiu. Poza a stârnit controverse: ”Poartă-l cu mândrie, dar nu pe stradă!”

O fotografie realizată la Sibiu a stârnit o discuție privind purtarea echipamentului medical în afara spitalului și respectarea normelor de igienă. Irina M. spune că, în 12 august, a fost martora unei situații în care o tânără despre care susține că este studentă purta costumul de spital, inclusiv saboții, prin oraș. Aceasta face apel la responsabilitate și atrage atenția asupra riscurilor pe care le-ar putea implica un astfel de comportament pentru pacienți.

„Fac apel la bunul simț, la respectarea normelor de igienă, prevenirea patologiilor nosocomiale și protecția pacienților. Ce nu este în ordine în această fotografie? Costumul de spital (inclusiv saboți) plimbat prin oraș, prin cafenele, toalete publice, costum ce poate deveni factorul principal de infecție pentru un pacient imunodeprimat.

Ca student te plimbi de pe un stagiu pe altul participând la activități practice, însemnând intrarea în secții de pediatrie, chirurgie, ginecologie, infecțioase etc.

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Înțeleg că ești student/rezident și îți dorești să te mândrești cu profesia aleasă, înțeleg că și eu am fost ca tine. Totodată trebuie să ne gândim la protecția pacienților, că până la urmă despre asta este vorba în profesia aleasă, prevenirea și tratarea pacienților.

Încearcă să nu devii factorul principal de infecție pentru un pacient imunodeprimat.

Poartă-ți costumul cu mândrie în spital, în cabinete, în ghiozdan, dar nu pe stradă!”, a transmis Irina M.

„Știu că nu sunt destule vestiare”

Aceasta spune că înțelege și dificultățile cu care se confruntă studenții, în special lipsa unor spații suficiente pentru schimbarea echipamentului.

„PS. Știu că nu sunt destule vestiare. Știu că de multe ori studenții nu au unde să se schimbe și pentru generația mea a fost la fel. Aceste aspecte se pot discuta cu reprezentanții studenților în consiliul facultății.

Știu că o zi de facultate poate dura efectiv o perioadă de 12 ore de umblat în jurul facultății pentru stagii și cursuri, de aceea ghiozdanele sunt destul de practice când vine vorba de purtat echipamentul de spital prin oraș.”

Irina M. precizează că postarea nu a avut ca scop denigrarea cadrelor medicale, ci atragerea atenției asupra responsabilității studenților.

„Mesajul meu nu a fost de a denigra personalul medical ci un apel la bunul simț și simțul răspunderii al unor categorii de studenți.

Acest comportament cu risc pentru pacient are repercusiuni asupra cadrelor medicale angajate dar studenții nu intră în această categorie din punct de vedere al regulamentului intern al spitalului. În cazul unei anchete epidemiologice studentului nu i se poate aplica nicio sancțiune nefiind angajat și fără a putea dovedii faptul că este factor de risc.”

„Am avut această discuție cu alți studenți și rezidenți”

Femeia recunoaște că ar fi putut să îi atragă atenția direct persoanei pe care a fotografiat-o, însă spune că a ales să vorbească public despre subiect.

„Puteam să mă duc să-i spun domnișoarei în particular ca nu e ok ce face? Da, nu am făcut-o din păcate. Poate că experiențele trecute m-au impulsionat să fac această postare.

Am avut această discuție cu alți studenți și rezidenți, am avut chiar discuții neoficiale cu reprezentanți din anumite instituții legate de această temă dar se pare că mesajul pe rețelele de socializare este mai evident.”

Spitalul Județean: „Nu putem confirma faptul că echipamentul purtat aparține Spitalului”

Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu, spune că fotografia nu este suficientă pentru ca unitatea medicală să stabilească identitatea persoanei sau calitatea acesteia de studentă.

„În primul rând, dorim să precizăm că, din fotografia la care faceți referire, nu rezultă în mod cert identitatea persoanei și nici calitatea acesteia de studentă. De asemenea, nu putem confirma doar pe baza unei imagini că echipamentul purtat aparține Spitalului nostru sau că fotografia a fost realizată într-un anumit interval de timp. În acest context, vă rugăm să ne precizați care sunt informațiile concrete pe baza cărora apreciați că persoana din fotografie este studentă și că poartă echipamentul Spitalului.”

În același timp, reprezentantul spitalului precizează că respectarea normelor de igienă și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale reprezintă o prioritate.

„În ceea ce privește regulile generale, Spitalul tratează cu maximă seriozitate respectarea normelor de igienă, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, precum și protecția pacienților.

Personalul medical și toate persoanele care desfășoară activități în cadrul unității trebuie să respecte reglementările și procedurile aplicabile privind utilizarea, manipularea și igienizarea echipamentului de lucru, în funcție de activitatea și zona în care își desfășoară activitatea.”

Ce spune spitalul despre studenții care fac practică

Călin Boar explică faptul că studenții care desfășoară activități de practică sau instruire în cadrul spitalului au obligația de a respecta regulile unității, însă formarea acestora intră și în responsabilitatea instituției de învățământ.

„Studenții care își desfășoară activitatea de practică sau instruire în cadrul Spitalului au obligația de a respecta regulamentul intern, procedurile și normele aplicabile în cadrul unității. Totodată, aceștia se află, din perspectiva procesului de formare și instruire, sub coordonarea și responsabilitatea instituției de învățământ superior/facultății de medicină care asigură pregătirea și instruirea acestora.

În consecință, aspectele ce țin de statutul academic, instruirea și eventualele măsuri care intră în competența instituției de învățământ sunt analizate potrivit procedurilor acesteia, în colaborare cu Spitalul, atunci când situația o impune.”

Spitalul precizează și că eventualele abateri sunt analizate individual, în baza unor informații verificate.

„Eventualele situații concrete sunt analizate individual, pe baza unor informații și dovezi verificate, cu respectarea regulamentelor interne și a cadrului legal aplicabil. În cazul în care sunt constatate abateri care intră în competența Spitalului, pot fi dispuse măsurile prevăzute de reglementările aplicabile.”

„Nu putem face afirmații cu privire la eventuale măsuri sau sancțiuni”

Referitor strict la fotografia semnalată, Spitalul Județean Sibiu spune că, în acest moment, nu există suficiente elemente pentru a stabili dacă a fost încălcată vreo regulă.

„Referitor la situația semnalată, la acest moment nu putem confirma că persoana din fotografie este studentă, că echipamentul purtat aparține Spitalului sau că există suficiente date pentru identificarea și verificarea unei eventuale abateri. În consecință, nu putem face afirmații cu privire la eventuale măsuri sau sancțiuni în lipsa unor elemente certe și a unei verificări oficiale.”

Călin Boar subliniază însă că unitatea medicală rămâne deschisă sesizărilor documentate.

„Pentru noi, protecția pacienților și respectarea normelor de igienă rămân prioritare, iar orice sesizare concretă și documentată poate fi analizată prin procedurile instituționale aplicabile.”