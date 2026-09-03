Pe scurt: Compania de transport și livrări revine la numărul de angajați din 2021, după ce directorul general a recunoscut că firma s-a extins prea repede și a acumulat prea multă birocrație internă.

Compania Uber va elimina peste 3.000 de posturi la nivel mondial, în cadrul unei restructurări majore menite să reducă nivelurile de conducere și să reorienteze cheltuielile către activitățile sale principale, potrivit Radio România.

Potrivit BBC, disponibilizările reprezintă aproximativ 10% din forța de muncă globală a companiei și vor readuce numărul angajaților la nivelul din 2021.

Directorul general Dara Khosrowshahi le-a transmis angajaților, într-un e-mail intern, că firma de transport și livrări s-a extins rapid, dar a acumulat prea multe niveluri de conducere și numeroase echipe mici, care au încetinit procesul decizional. Acesta a afirmat că reducerile de personal vor plasa compania, al cărei sediu central se află în orașul american San Francisco, într-o poziție mai bună pentru a profita de „cele mai mari oportunități care ne așteaptă”.

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Companie „mai simplă” și „mai rapidă”, cu fonduri redirecționate spre priorități

Măsura reprezintă una dintre cele mai ample disponibilizări realizate de Uber în ultimii ani și indică trecerea către un model de funcționare mai suplu. Schimbările au scopul de a face Uber o companie „mai simplă” și „mai rapidă”, eliberând totodată fonduri care să fie reinvestite în domeniile considerate esențiale pentru viitorul său, a declarat Dara Khosrowshahi.

Acțiunile companiei au crescut cu aproape 2% după anunț, investitorii părând să primească favorabil măsurile propuse. Disponibilizările afectează atât managerii, cât și angajații fără funcții de conducere. Uber a anunțat că intenționează să integreze multe dintre echipele sale mai mici în structuri mai mari, dar nu a precizat regiunile care vor fi cel mai puternic afectate.

Revenirea la munca de la birou și economii de până la două miliarde de dolari

Compania își înăsprește și politica privind prezența la birou, solicitându-le aproape tuturor angajaților să lucreze fizic în centrele desemnate și limitând posturile la distanță la aproximativ 1% din total.

Analiștii estimează că disponibilizările ar putea genera economii anuale de până la două miliarde de dolari. Măsura vine în contextul unui val mai larg de reduceri de personal în industrie, după ce și alte companii mari, precum Volkswagen, au anunțat recent concedieri masive.

În urma ultimelor schimbări, numărul angajaților companiei va scădea la puțin sub 30.000, aproximativ nivelul înregistrat înaintea celei mai recente perioade de extindere.