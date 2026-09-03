Ștefan Baghiu, lector la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a câștigat un European Research Council – ERC Starting Grant în valoare de 1,5 milioane de euro — cel mai prestigios grant de cercetare din Europa pentru cercetătorii tineri. Proiectul, numit MEELNA, va studia timp de cinci ani, cantitativ, istoria literaturilor din România, Polonia, Ungaria și Serbia, potrivit unui comunicat al ULBS.

Cine este Ștefan Baghiu și ce își propune proiectul MEELNA

Baghiu lucrează de un deceniu la intersecția dintre istoria literară, literatura comparată și metodele cantitative. A venit la Sibiu în 2016 pentru un doctorat construit în jurul unei idei considerate atunci controversată — studierea cantitativă a literaturii traduse în România comunistă —, sub coordonarea profesorului Andrei Terian, prorector al ULBS. De atunci a publicat peste 20 de studii în reviste internaționale de top și a coordonat șase volume academice, fiind și secretar de redacție al revistei Transilvania.

Prin MEELNA — Measuring East European Literary Nations —, o echipă de 16 cercetătoare și cercetători va construi prima bază de date comparativă a producției literare est-europene, combinând romane, poezie, teatru și critică, opere originale și traduceri, din perioada 1867-2020. Scopul este o hartă a modului în care traducerea, evoluția genurilor literare și rețelele de prestigiu au construit „națiunile literare” din regiune, de-a lungul modernizării interimperiale, a naționalismelor postimperiale și a transformării socialiste. Rezultatele vor fi publice: seturi de date deschise, instrumente de analiză și un atlas digital al producției literare est-europene.

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Al treilea grant ERC pentru ULBS

MEELNA este primul ERC Starting Grant din România dedicat studiilor literare și aduce ULBS în situația de a găzdui, simultan, proiecte din toate cele trei categorii individuale ERC: Starting Grant, prin proiectul lui Baghiu, Consolidator Grant, prin proiectul prorectorului Andrei Terian despre o istorie transnațională a literaturii române, și Advanced Grant, prin proiectul profesoarei Lavinia Stan. Performanța vine într-un context în care instituțiile din România câștigă rar astfel de finanțări, mai ales în științele sociale și umaniste — iar în studiile literare și digital humanities, un ERC e considerat o excepție.

„Este rezultatul unui efort colectiv pe termen lung” Ștefan Baghiu

Vestea se adaugă unui șir de reușite recente ale universității sibiene în atragerea de fonduri europene: în august, ULBS anunța finanțări de 17,7 milioane de euro pentru proiecte în oncologie, inteligență artificială și tehnologii verzi.

Sibiu, tot mai prezent pe harta cercetării europene

Nu este singurul semnal că mediul universitar sibian câștigă vizibilitate internațională: în mai, doi cercetători formați la Sibiu au obținut burse la New Europe College pentru proiecte proprii, iar ULBS a raportat, la începutul lunii august, o creștere de 14% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind borna de 4.000 de locuri ocupate.

Un ERC Starting Grant înseamnă însă mai mult decât finanțarea propriu-zisă: permite formarea unei echipe internaționale de cercetare, angajarea de doctoranzi și cercetători postdoctorali și dezvoltarea, pe termen lung, a unor direcții de cercetare la Facultatea de Litere și Arte a ULBS. Proiectul MEELNA va rula până în 2031, sub coordonarea lui Ștefan Baghiu.