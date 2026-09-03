Un localnic din Cisnădie reclamă deversări de uleiuri și ape uzate în Valea Ursului: „Multe familii au legat canalizarea direct în râu” / video foto

În timp ce în Cisnădie se desfășoară lucrări de decolmatare, igienizare și profilare a văilor din intravilanul orașului, un localnic atrage atenția asupra unor probleme pe care spune că le-a observat în zona Văii Ursului. Un cisnădian susține că în albia râului ajung mizerie și uleiuri și reclamă inclusiv posibile deversări de canalizare.

Potrivit Primăriei Cisnădie, în această perioadă sunt în desfășurare lucrări de întreținere a văilor din oraș. Intervențiile au fost finalizate pe Valea Argintului și Râul Cisnădie, iar echipele lucrează în prezent pe Valea Ursului. Administrația locală a precizat că lucrările sunt favorizate de nivelul scăzut al apelor din această perioadă.

Află mai multe detalii- Primăria Cisnădie intervine pe albiile râurilor din oraș: vor fi decolmatate și igienizate

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„Multe familii au legat canalizarea și deversarea direct în Valea Ursului”

Dumitru Popa spune că, din punctul său de vedere, în zonă există probleme care depășesc simpla acumulare de vegetație și deșeuri în albia râului.

„Primăria Cisnădie să răspundă de ce lasă mizeria de la toalete și uleiurile de la mașini care se aruncă direct în râuri, multe familii au legat canalizarea și deversarea direct în Valea Ursului”, susține localnicul.

Acesta afirmă că deține o proprietate în Cisnădie și îi invită pe reprezentanții autorităților să verifice situația direct în teren.

„Am proprietate direct în Cisnădie, vă stau la dispoziție și vă invit cu adevărat să vedeți că am dreptate”, a transmis Dumitru Popa.

Sesizarea, transmisă către Apele Olt

Localnicul spune că a făcut o sesizare cu privire la situația reclamată și că aceasta ar fi fost transmisă mai departe către Administrația Bazinală de Apă Olt.

„Am primit număr de înregistrare și cei de la Sibiu au trimis sesizarea la A.B. de Apă Olt!”, spune acesta.

Dumitru Popa indică și zona în care susține că poate fi observată situația reclamată.

„Vă invit în spatele Poliției și al pieței, pe strada Apărării, să vedeți și fizic poluarea”, afirmă localnicul.

Spune că a scos zece basculante de mizerie

Dumitru Popa susține că a întâlnit probleme legate de acumularea de deșeuri în zonă încă din momentul în care și-a cumpărat terenul.

„Când am cumpărat terenul am scos cel puțin 10 basculante de mizerie din cele două râuri”, afirmă acesta.

Localnicul mai spune că, în cazul în care va construi o locuință pe proprietatea respectivă, va continua demersurile pe cale juridică, dacă problemele reclamate vor persista.

„Dar eu, când voi face locuință acolo, vă dau cuvântul că atunci nu o să mă mai implic eu, o să pun avocații să facă treaba”, a mai transmis Dumitru Popa.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un localnic din Cisnădie reclamă deversări de uleiuri și ape uzate în Valea Ursului: „Multe familii au legat canalizarea direct în râu” / video foto — VIDEO

Lucrări în desfășurare pe Valea Ursului

Sesizarea localnicului vine în perioada în care Primăria Cisnădie desfășoară lucrări de decolmatare, igienizare și profilare a văilor din intravilan.

Administrația locală a anunțat că Valea Argintului și Râul Cisnădie au fost deja finalizate, iar intervenția de pe Valea Ursului ar urma să fie încheiată în aproximativ 10 zile.

Primăria a precizat că unele dintre văi nu au mai beneficiat de intervenții de mai mulți ani, iar vegetația a ajuns să se dezvolte în albiile acestora.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere Primăriei Cisnădie cu privire la sesizarea localnicului și acuzațiile privind posibile deversări în Valea Ursului. Până la momentul publicării acestui articol, administrația locală nu a transmis un răspuns.