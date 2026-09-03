CSU Sibiu a câștigat joi seară, la Timișoara, amicalul cu maghiarii de la Duna Aszfalt DTKH Kecskemét, scor 83-76.

După ce au pierdut miercuri primul amical al toamnei, la Oradea, sibienii au revenit joi pe parchet pentru un nou duel de pregătire, în Sala „Constantin Jude”, împotriva lui Kecskemet, formației care a încheiat pe locul 12 în campionatul Ungariei.

Galben-albaștrii au încept bine partida și conduceau cu 14-9. Maghiarii au revenit însă pe finalul sfertului, iar CSU conducea după 10 minute cu 21-19.

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Echilibrul a continuat și în sfertul secund, astfel că la pauză tabela indica egalitate, 44-44. S-a m ers cap la cap și în a treilea sfert,

Partea a doua a început mai bine pentru formația maghiară, care a trecut la conducere, 55-53, după șase minute de joc. MJ Randolph și nou-venitul Jordan Battle au readus însă echilibrul pe tabelă, iar cele două echipe intrau în ultimul sfert de la egalitate, 60-60.

Galben-albaștrii au preluat inițiativa în ultimul sfert și au păstrat avantajul până la final, iar MJ Randolph a fost omul decisiv. Fluierul final a consfințit victoria CSU Sibiu, 83-76, iar echipa lui Dan Fleșeriu și-a trecut în cont primul succes din presezon.

Americanul MJ Randolpha încheiat partida cu 23 de puncte, 7 pase decisive și 4 recuperări, fiind MVP-ul jocului. S-au mai remarcat Fous, cu un double-double (14 puncte și 13 recuperări), Jordan Battle, cu 13 puncte, Plett cu 9, Towns cu 7 și Monyea Pratt cu 5 puncte. Pentru CSU au mai înscris Fîntînă și Petica, câte 5 puncte fiecare, iar Ciurea a contribuit cu 2 puncte.

CSU va juca vineri finala Cupei Timișoara, împotriva gazdelor de la SCM. Partida este programată de la ora 16:30.