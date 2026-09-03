Vinetele albe au fost una dintre surprizele acestui sezon în Piața Cibin din Sibiu. Deși doar câțiva comercianți au venit la piață cu acest soi și în cantități mici, cumpărătorii le-au căutat constant, iar marfa s-a vândut rapid. Unii dintre producători spun că, după cererea de anul acesta, vor planta mai multe vinete albe în sezonul următor.

Față de vinetele clasice, cele albe au atras atenția cumpărătorilor din Piața Cibin prin gustul dulce, textura fină și numărul redus de semințe. Comercianții spun că au fost cumpărate atât pentru zacuscă, cât și pentru preparate pane.

„Sunt foarte bune că nu prea au semințe ca celelalte și sunt foarte dulci, foarte gustoase. Imediat, imediat se vând. Până seara mi-au luat pentru zacuscă, mi-au luat de făcut pane. Față de celelalte sunt mai bune. Cam 100 de kg am vândut în două zile, am avut două zile. Nu mă așteptam să fie atât de căutate”, a povestit Liliana, comerciantă venită din comuna Ișalnița, județul Dolj.

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▶ Vezi pagina acestui video: Vinetele albe au făcut furori în Piața CibVinetele albe fac furori și se dau ca ”pâinea caldă” în Piața Cibin: „Am vândut 100 de kilograme în două zile” / video foton. Comerciant: „Sunt mai pufoase” — VIDEO

Vinetele albe s-au vândut cu 10 lei kilogramul, un preț semnificativ mai mare decât cel al vinetelor obișnuite, care au avut în piață prețuri de aproximativ 3-4 lei kilogramul. Chiar și așa, cererea a fost mare, iar marfa nu a rămas mult timp pe tarabe.

O altă comerciantă spune că diferența se simte nu doar la aspect, ci și la gust și textură. „Sunt mai pufoase și mai fine. 10 lei. Nu se fac la fel de multe ca cele normale. Cele albe sunt mai dulci și textura e mai fină. S-a căutat anul ăsta. Nu prea producem. Lumea nu e obișnuită cu ele, sunt învățați cu cele clasice și nu vor să încerce ceva nou”, a spus aceasta.

Producătorii se gândesc deja la anul viitor

Succesul vinetelor albe i-a făcut pe mai mulți comercianți să ia în calcul cultivarea acestui soi în cantități mai mari anul viitor. Dacă cererea se menține, este posibil ca în următorul sezon să apară mai multe tarabe cu vinete albe în Piața Cibin.

Deocamdată, însă, oferta rămâne limitată, iar cei care au reușit să le cultive spun că au fost surprinși de cât de repede s-au vândut.

Ce alte produse găsesc sibienii în Piața Cibin

Pe lângă vinetele albe, tarabele din Piața Cibin sunt pline în această perioadă de legume, fructe și produse de sezon.

Vinetele clasice se vând cu 3-4 lei kilogramul, în timp ce pentru alte produse prețurile diferă în funcție de dimensiune și cantitate. Broccoli-ul ajunge la aproximativ 20 de lei bucata, dar poate fi găsit și la 10 lei, în funcție de mărime. Conopida se vinde cu aproximativ 10-15 lei, iar zmeura ajunge la 20 de lei.

La tarabe se găsesc și gogonele și alte legume asortate, la aproximativ 10 lei, dar și dovleci ornamentali, care costă în jur de 10 lei, cei mai mici putând fi cumpărați cu aproximativ 5 lei.