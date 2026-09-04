Pe scurt: Hoteluri, pensiuni, ghizi și destinații locale au ocazia să-și facă cunoscută oferta direct agențiilor de turism și presei de specialitate, într-un eveniment organizat chiar în inima Sibiului.

Consiliul Județean Sibiu, împreună cu Asociația Județeană de Turism Sibiu (AJTS), a lansat invitația către operatorii din turism de a participa la Bursa de Turism Meet Sibiu PRO, programată vineri, 25 septembrie 2026, la Casa Artelor din Piața Mică. Termenul limită pentru înscriere este 15 septembrie 2026.

Potrivit organizatorilor, bursa reprezintă o oportunitate pentru hoteluri, pensiuni, alte unități de cazare, restaurante, destinații locale, PGL-uri, situri culturale, ghizi de turism și diverși furnizori de activități și experiențe turistice și ecoturistice de a-și prezenta oferta direct agențiilor de turism și jurnaliștilor de profil, dar și publicului larg participant.

„Județul Sibiu are tot ceea ce își poate dori un turist care iubește natura, cultura, tradițiile și gastronomia autentică. Iar faptul că suntem bine conectați prin aeroport și rețeaua rutieră face ca toate aceste experiențe să fie ușor accesibile”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

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Agenții de turism și jurnaliști, aduși la Sibiu printr-un infotrip ANAT

În perioada desfășurării bursei, la Sibiu vor fi prezente agenții de turism și jurnaliști invitați în cadrul unui infotrip organizat de ANAT – Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Organizatorii subliniază că este un bun prilej pentru stabilirea de contacte profesionale și pentru promovarea produselor și experiențelor turistice locale și regionale.

Bursa Meet Sibiu PRO face parte din programul Târgului Internațional de Ecoturism de la Sibiu, care se va desfășura în perioada 24–27 septembrie 2026, în Piața Mare. Târgul este organizat de Consiliul Județean Sibiu, Asociația Județeană de Turism Sibiu, Muzeul ASTRA și Programul Anii Drumeției, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu și cu finanțare din partea Secretariatului General al Guvernului.

Taxă de participare de 300 de lei, înscrieri până pe 15 septembrie

Operatorii interesați să participe la Bursa de Turism Meet Sibiu PRO trebuie să achite o taxă de participare de 500 de lei și să se înscrie până la data de 15 septembrie 2026, prin completarea formularului pus la dispoziție de organizatori.

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