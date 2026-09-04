PSD Sibiu a remis către Ora de Sibiu următorul clip din partea lui Alexandru Rogobete:
▶ Vezi pagina acestui video: Alexandru Rogobete – Ce au în comun președinții Consiliilor Județene din Sibiu și Iași? — VIDEO
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