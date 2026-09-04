Pe scurt: Biserica spune că respectă dreptul la protest, dar avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea bărbatului și explică de ce cererile lui nu pot fi rezolvate „prin presiune de stradă”.

Arhiepiscopia Sibiului a reacționat, printr-un comunicat de presă transmis vineri, 4 septembrie 2026, la protestul desfășurat în ultimele zile în fața sediului Mitropoliei Ardealului. Protestul, inițiat de Doru Apostol sub forma unei greve a foamei, vizează două solicitări publice: caterisirea preotului Cătălin Dumitrean și demisia Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, potrivit Arhiepiscopiei Sibiului.

VEZI ȘI: Greva foamei în fața Mitropoliei Ardealului: un sibian cere caterisirea preotului Dumitrean și demisia lui ÎPS Laurențiu Streza / video

Instituția afirmă că respectă „dreptul oricărei persoane de a-și exprima, în mod pașnic și în limitele legii, convingerile și nemulțumirile”, dar spune că este îngrijorată de forma extremă aleasă de protestatar și de riscurile pe care aceasta le implică pentru sănătatea sa. „Îndemnăm la măsură, la dialog și la protejarea vieții, care rămâne un dar de la Dumnezeu și o responsabilitate comună”, se arată în comunicat.

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Solicitările protestatarului țin de disciplina internă a Bisericii

Arhiepiscopia Sibiului precizează că cererile formulate public de Doru Apostol nu pot fi soluționate „prin presiune de stradă”, ci exclusiv potrivit Sfintelor Canoane, Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și procedurilor consiliilor eparhiale și consistoriilor bisericești. Instituția reamintește că, în urma unor sesizări primite în anii anteriori, conducerea eparhială a dispus deja măsuri administrative privind încetarea slujirii preoțești a părintelui Cătălin Dumitrean.

Potrivit comunicatului, preotul are în prezent atribuții exclusiv de natură administrativă, respectiv coordonarea lucrărilor de construcție desfășurate la Biserica „Sfântul Hristofor” din Râul Vadului, județul Sibiu.

Arhiepiscopia spune că protestatarul a fost primit deja în audiență de mai multe ori

Instituția susține că Doru Apostol a fost primit în audiență în repetate rânduri și a avut posibilitatea de a-și prezenta nemulțumirile și sesizările direct conducerii Arhiepiscopiei. „Acestea au fost ascultate cu atenție și responsabilitate, însă caracterul repetitiv și insistent al demersurilor nu poate conduce la asumarea unor măsuri care au fost deja analizate și dispuse potrivit rânduielilor canonice și disciplinare ale Bisericii”, se precizează în comunicat.

Arhiepiscopia Sibiului afirmă că rămâne deschisă dialogului instituțional și că persoanele care au petiții, sesizări sau cereri de audiență pot folosi canalele oficiale ale Cancelariei eparhiale. Totodată, instituția cere presei și publicului „să trateze subiectul cu responsabilitate, fără a transforma o situație personală într-un prilej de denigrare a Bisericii, a clerului sau a credincioșilor”.

Comunicatul se încheie cu un mesaj de rugăciune „pentru sănătatea protestatarului, pentru pacea comunității sibiene”, transmis din partea Biroului de presă al Arhiepiscopiei Sibiului – Mitropolia Ardealului.