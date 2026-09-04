Pe scurt: Compania națională renunță la încă o destinație externă, iar de această dată nu mai e vorba de o pauză de sezon, ci de o retragere definitivă. Cine va mai zbura pe ruta București-Belgrad după plecarea TAROM.

TAROM va efectua pe 24 octombrie ultima sa cursă către Belgrad, punând capăt după 16 ani de operare rutei care leagă Bucureștiul de capitala Serbiei, potrivit HotNews.ro, care citează site-ul Economica.net.

Inițial, compania națională avea în vedere doar o suspendare a zborurilor spre Belgrad pe perioada de iarnă, un scenariu similar celui aplicat anterior pentru ruta spre Roma. Ulterior, TAROM s-a răzgândit și a decis renunțarea definitivă la destinație, confirmând pentru Economica.net că cei 16 ani de operare pe această rută se încheie odată cu zborul din 24 octombrie.

Belgrad se adaugă listei destinațiilor tăiate din planul de restructurare

Decizia face parte din planul de restructurare al TAROM, agreat cu Comisia Europeană. Belgradul devine astfel cea mai recentă destinație la care compania renunță, după ce în ultima perioadă au fost eliminate și rutele spre Londra Heathrow, Barcelona, Viena și Munchen.

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Spre deosebire de Belgrad, aceste din urmă orașe sunt însă acoperite în continuare de companii low-cost, care operează zboruri directe din România către respectivele destinații, ceea ce a redus presiunea asupra pasagerilor rămași fără opțiunea TAROM.

Cine va mai opera zboruri directe pe ruta București-Belgrad

Odată cu retragerea TAROM, ruta București-Belgrad va fi asigurată exclusiv de Air Serbia, compania aeriană națională a Serbiei, care rămâne astfel singurul operator ce oferă zboruri directe între cele două capitale.

Situația este diferită de cazul celorlalte destinații abandonate de TAROM, unde pasagerii au la dispoziție alternative low-cost, în timp ce pe direcția Belgrad opțiunile de zbor direct se restrâng la un singur transportator.