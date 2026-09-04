Campionul mondial Alex Irimie vrea să perfecționeze frizerii din România la început de drum / foto

Alex Irimie, frizerul sibian care a reușit să cucerească titlul mondial la una dintre cele mai importante competiții internaționale de profil, pregătește un nou proiect prin care vrea să transmită mai departe experiența acumulată în anii de muncă și competiții.

În urmă cu aproape un an, numele Sibiului ajungea pe scena mondială a barberingului. Alex Irimie reușea atunci o performanță care avea să îi schimbe parcursul profesional: câștigarea titlului mondial.

Victoria a venit după ani de pregătire, muncă și participări la competiții, iar succesul internațional i-a deschis noi oportunități. Au urmat colaborări, proiecte și noi provocări, însă Alex spune că adevărata provocare a început abia după câștigarea trofeului. „În momentul în care am câștigat, am avut senzația că am ajuns la capătul unui drum. După aceea mi-am dat seama că, de fapt, abia începea. Titlul mi-a adus foarte multe oportunități, dar și responsabilitatea de a demonstra că nu a fost doar un moment de succes”, spune Alex Irimie.

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Experiența unui campion, pusă la dispoziția celor aflați la început

Acum, frizerul sibian vrea să transforme experiența acumulată la nivel internațional într-o oportunitate pentru noua generație de frizeri din Sibiu.

Alex își propune să organizeze un masterclass dedicat tinerilor pasionați de frizerie, în cadrul căruia participanții să poată afla direct de la un campion mondial ce înseamnă performanța în această industrie.

Pregătirea pentru competiții, tehnica, disciplina, atenția la detalii și gestionarea presiunii sunt doar câteva dintre temele pe care Alex vrea să le aducă în fața celor care își doresc să transforme pasiunea pentru frizerie într-o carieră. „Mi-ar plăcea ca un tânăr care participă la un astfel de curs să plece de acolo cu mai multă încredere și cu dorința de a concura. Eu am învățat foarte mult din competiții și cred că experiența asta trebuie dată mai departe”, a spus acesta.

Pentru Alex, un astfel de proiect nu înseamnă doar tehnică, este despre mentalitate, disciplină și curajul de a ieși din zona de confort.

„Un trofeu stă pe un raft”

Experiența competițiilor internaționale l-a învățat că performanța adevărată nu se termină odată cu câștigarea unui trofeu. „Un trofeu stă pe un raft. Ceea ce rămâne cu adevărat este ceea ce reușești să construiești după el”, a spus acesta.

Acesta este și motivul pentru care Alex își dorește să contribuie la dezvoltarea comunității de frizeri din Sibiu și să creeze un context în care tinerii aflați la început de drum să poată învăța de la cineva care a trecut deja prin etapele pe care ei urmează să le parcurgă.

Pentru cei care își doresc să facă performanță, participarea la competiții poate fi o experiență importantă. Accesul la informații și sfaturi venite direct de la un campion mondial poate face diferența între simpla pasiune și o carieră construită cu obiective clare.

Un nou pas pentru meseria de frizer în România

Prin proiectul pregătit, Alex Irimie își propune să ducă mai departe nu doar tehnicile învățate de-a lungul carierei, ci și mentalitatea care l-a ajutat să ajungă în vârful competițiilor internaționale.

Masterclass-ul se adresează în special tinerilor și barberilor aflați la început de drum, care vor să își îmbunătățească tehnica, să capete mai multă încredere și, de ce nu, să își testeze limitele în competiții.

Detaliile despre data, locația și înscrierile la masterclass urmează să fie anunțate în perioada următoare pe contul oficial de Instagram.