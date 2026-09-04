Pe scurt: Durere care nu trece, mobilitate redusă, deformări vizibile — un medic ortoped de la spitalul județean explică pas cu pas când ajungi pe masa de operație și cât durează recuperarea.

Dr. Sopon Mircea Ciprian, medic primar la Secția Ortopedie Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a răspuns, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a spitalului, unor întrebări frecvente despre protezarea articulară, de la momentul în care o intervenție chirurgicală devine necesară, până la recuperarea completă a pacientului.

Potrivit medicului, ortopedia și traumatologia sunt reunite în aceeași specialitate, dar au obiecte de activitate distincte. Ortopedia se ocupă de afecțiuni cronice ale aparatului locomotor, precum coxartroza, gonartroza, scoliozele, hallux valgus sau displaziile, îmbinând tratamentul conservator cu cel chirurgical. Traumatologia, în schimb, tratează leziunile acute produse prin traumatism — fracturi, luxații, entorse — atât în regim de urgență, cât și prin intervenție chirurgicală sau tratament conservator.

Când este necesară o operație ortopedică

Intervențiile chirurgicale ortopedice, de regulă programate, sunt indicate atunci când afecțiunile osteoarticulare nu mai pot fi gestionate prin fizioterapie, tratament medicamentos sau ajustări ale stilului de viață. Printre exemplele de proceduri specifice se numără artroplastia de șold și genunchi, cura chirurgicală a halux valgus-ului, osteotomiile de corecție sau exciziile tumorale.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Principalele indicații pentru o astfel de intervenție sunt durerea cronică ce nu se ameliorează cu tratament conservator, diminuarea mobilității — dificultăți la mersul pe jos, urcatul scărilor sau ridicarea brațelor deasupra capului, semn de leziuni sau degenerare articulară severă — și deformările vizibile ale unei articulații sau ale unui membru, cum ar fi picioarele curbate sau o coloană vertebrală nealiniată.

Pregătirea preoperatorie și riscurile intervenției

Dr. Sopon Mircea Ciprian atrage atenția că pregătirea preoperatorie este la fel de importantă ca intervenția propriu-zisă, mai ales că pacienții sunt adesea vârstnici și au boli asociate care trebuie diagnosticate și tratate în prealabil. Pentru intervenții majore, precum artroplastiile, este necesară o evaluare completă: hemoleucogramă, coagulogramă, glicemie, funcție renală și hepatică, radiografii, RMN sau CT, plus consulturi interdisciplinare de cardiologie, anestezie, diabetologie sau pneumologie, în funcție de comorbiditățile fiecărui pacient.

Se urmăresc, de asemenea, controlul tensiunii arteriale și al glicemiei, tratamentul infecțiilor active, profilaxia cu antibiotice preincizional, evaluarea riscului tromboembolic și stabilirea anticoagulantelor, dar și informarea pacientului despre procedură, riscuri și pașii recuperării. Renunțarea la fumat și alcool, menținerea unei greutăți optime și igiena corespunzătoare completează pregătirea.

Orice intervenție chirurgicală presupune riscuri care trebuie evaluate preoperator, intraoperator și postoperator și comunicate pacientului. Printre riscurile generale se numără infecțiile postoperatorii, sângerările și hemoragiile, complicațiile anestezice, trombozele venoase profunde, emboliile pulmonare sau complicațiile sistemice precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Specifice ortopediei sunt întârzierea sau lipsa consolidării osoase (pseudartroza), rigiditatea articulară, leziunile nervoase sau vasculare, problemele legate de implanturi — uzură, luxație, infecție, necesitatea unei revizii chirurgicale — și tulburările de vindecare a plăgii. Prevenirea acestor complicații se face prin evaluare preoperatorie completă, profilaxie antibiotică și anticoagulantă, tehnică chirurgicală atraumatică, mobilizare precoce și educarea pacientului privind respectarea indicațiilor postoperatorii.

Cât durează recuperarea și ce presupune protezarea unei articulații

Recuperarea postoperatorie nu are o durată fixă, depinde de tipul intervenției, regiunea anatomică afectată, vârsta și starea generală a pacientului, precum și de complianța acestuia la programul de reabilitare. În general, perioada de recuperare variază de la câteva săptămâni la câteva luni, iar în cazul intervențiilor complexe poate necesita 6-12 luni sau chiar mai mult. Primele săptămâni sunt dedicate controlului durerii și inflamației, protejării zonei operate și reluării progresive a mobilității, iar ulterior, prin kinetoterapie și fizioterapie, se urmărește recâștigarea forței musculare și a funcționalității membrului afectat. Revenirea la activitățile cotidiene, la serviciu sau la sport se stabilește individual, de către medicul ortoped și kinetoterapeut, în funcție de evoluția fiecărui pacient.

Protezarea articulară, denumită și artroplastie, este intervenția prin care suprafețele articulare deteriorate sunt îndepărtate și înlocuite cu componente protetice realizate din materiale biocompatibile — aliaje metalice precum titanul sau cobalt-cromul, ceramică sau polietilenă de înaltă densitate, alese în funcție de tipul articulației și designul protezei. Scopul este restabilirea cât mai apropiată de normal a anatomiei și biomecanicii articulației afectate: reducerea sau dispariția durerii, creșterea mobilității, corectarea deformărilor și îmbunătățirea calității vieții, inclusiv reintegrarea socio-profesională a pacientului. În funcție de gradul și localizarea afectării, protezarea poate fi totală, când sunt înlocuite componentele principale ale articulației, sau parțială, când este înlocuită doar porțiunea afectată. Rezultatul depinde atât de tehnica chirurgicală folosită, cât și de starea generală a pacientului și de programul de recuperare postoperatorie urmat.

Intervențiile de protezare de șold și genunchi se numără printre procedurile realizate la Secția Ortopedie Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.