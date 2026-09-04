Pe scurt: Zeci de străzi din Sibiu au scăpat de șantier, dar pe altele lucrările la apă și canalizare continuă până în noiembrie. Vezi lista completă a străzilor finalizate și termenele pentru cele rămase.

Lucrările de modernizare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din municipiul Sibiu au fost finalizate pe 40 de străzi, potrivit unui comunicat al Apă Canal Sibiu. Investițiile fac parte din două contracte majore derulate în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, cu o valoare cumulată de aproape 250 de milioane de lei fără TVA.

Zona 1: 19 străzi finalizate din cele 31 incluse în contract

În Zona 1, care face obiectul contractului CL2, lucrările de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare sunt realizate în proporție de 80%. Din cele 31 de străzi cuprinse în proiect, 19 au fost deja finalizate: Agarbiciu, Alexandru Vlahuță, Aviației, Avrig, Calea Cisnădiei, Calea Dumbrăvii, Calea Șurii Mici, Cristian, I.C. Drăgușanu, Iazului, Jina, Litovoi Vodă, Luarea Bastiliei, Ogorului, Parcul Subarini, Pictor Theodor Aman, Salzburg, Ștrandului și Tilișca. Pe aceste tronsoane, intervențiile s-au desfășurat în mare parte sub carosabil.

Zona 2: stadiul lucrărilor a ajuns la 62%

În Zona 2, aferentă contractului CL3, stadiul fizic raportat la 31 august 2026 este de 62%. Proiectul cuprinde lucrări pe 45 de străzi, iar până în prezent au fost finalizate intervențiile pe 21 dintre acestea: Cezar Boliac, Charles Darwin, Corneliu Coposu, Ecaterina Varga, Fabricii, Frații Grachi, Frezorilor, General Iacobici, Gheorghe Bănciulescu, Hegel, Hermann Oberth, Lânii, Lazaret, Luceafărului, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Dăscălescu, Reconstrucției, Solidarității, Spartacus, Urlea și Walter Mărăcineanu.

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Pentru șantierele care rămân active, antreprenorii au raportat termene de finalizare eșalonate între mijlocul lunii septembrie și mijlocul lunii noiembrie 2026. În Zona 1, lucrările continuă pe strada Rahovei, unde este programată montarea conductei și refacerea carosabilului până pe 12 septembrie 2026, și pe Bulevardul Victoriei, unde realizarea căminelor de vane și contorizarea branșamentelor sunt estimate pentru 13 septembrie 2026. Pe DJ Sibiu–Poplaca, montarea conductei este programată până pe 18 septembrie 2026, iar pe strada Rennes lucrările de montare a conductei, a căminului de vane și refacerea carosabilului sunt prevăzute pentru luna septembrie. Pe Șoseaua Alba Iulia și strada Verzăriei, montarea noii rețele de canalizare și refacerea drumului urmează să fie gata până pe 30 septembrie 2026.

În Zona 2, conectarea noii conducte la sistem pe strada Constituției este programată pentru 11 septembrie 2026, în timp ce pe străzile Cibinului, Ștefan cel Mare și Viitorului lucrările de montare a conductelor mari, a branșamentelor și refacerile de carosabil sunt estimate până pe 30 septembrie 2026. Termenele cele mai lungi vizează Calea Turnișorului, unde este necesar un diagnostic arheologic înainte de montarea conductei, și strada Filosofilor, unde conducta va fi reabilitată prin tehnologia de cămășuire interioară — ambele șantiere fiind programate să se încheie pe 15 noiembrie 2026.

Apă Canal Sibiu precizează că termenele prezentate sunt cele asumate de constructori în raportările săptămânale și pot suferi adaptări punctuale în funcție de condițiile geotehnice identificate în subsol sau de evoluția vremii. Compania menționează că extinderea rețelelor de canalizare însumează peste 22 de kilometri doar în Zona 2, iar înlocuirea conductelor vechi urmărește creșterea siguranței serviciilor și reducerea riscului de avarii.