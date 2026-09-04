Pe scurt: Vestul și sud-vestul țării scapă mai greu de căldură în această toamnă. Iată cum arată prognoza meteo săptămână de săptămână, până la începutul lunii octombrie.

Temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului în următoarele patru săptămâni, însă mai multe regiuni ale țării vor avea perioade cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru luna septembrie și începutul lunii octombrie, potrivit Mediafax.

Prognoza pentru intervalul 7 septembrie – 5 octombrie 2026 este realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Specialiștii precizează că produsul indică abaterile medii săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor față de perioada de referință 2006-2025 și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată.

Vremea în România în prima jumătate a lunii septembrie

În prima săptămână analizată, 7-14 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice și local în centrul țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în întreaga țară.

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Pentru săptămâna 14-21 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile sud-vestice. În celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de valorile specifice acestei perioade, iar cantitățile de precipitații sunt estimate să fie tot apropiate de normal la nivelul întregii țări.

Vremea în România spre finalul lunii septembrie și la început de octombrie

În intervalul 21-28 septembrie, temperaturile vor fi din nou ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. Pentru restul țării sunt prognozate valori termice apropiate de normalul perioadei, iar regimul pluviometric este estimat să se mențină în jurul valorilor normale în întreaga țară.

În ultima săptămână analizată, 28 septembrie – 5 octombrie, mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, deși meteorologii indică posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de normal la nivelul întregii țări.

Estimările ANM indică astfel o perioadă fără abateri importante la nivel național, cu temperaturi care ar putea depăși ușor valorile climatologice mai ales în vestul și sud-vestul țării. Prognoza nu trebuie interpretată ca o anticipare a episoadelor de vreme severă, acestea neputând fi previzionate prin acest tip de produs meteorologic, potrivit meteorologului Andrei Rachieru.