Pe scurt: Roata olarului se învârte din nou în centrul Sibiului: 60 de ediții de tradiție, motive simbolice vechi și ateliere unde publicul își poate modela propriile vase din lut.

În primul weekend de toamnă, Piața Mare din Sibiu devine din nou scena celui mai longeviv eveniment cultural al orașului. Pe 5 și 6 septembrie 2026 se sărbătorește a 60-a ediție a Târgului Olarilor, iar centrul orașului se transformă într-un spațiu în care tradiția, creativitatea și meșteșugul se întâlnesc în jurul lutului.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Muzeul Național ASTRA, acțiunea fiind cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

Meșteșugari care lucrează după tehnici transmise din generație în generație

Târgul Olarilor din Sibiu este, înainte de toate, o întâlnire cu un meșteșug transmis din generație în generație. Meșteșugari care lucrează după tehnici învățate de la părinți și bunici vor aduce la Sibiu forme și motive ce păstrează memoria unor vremuri în care obiectele din lut erau nelipsite din gospodărie: ceramica roșie și neagră, cea smălțuită sau nesmălțuită, vase pentru pregătirea și păstrarea alimentelor.

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Străchini, blide, căni, ulcioare, ulcioare de nuntă sau cahle pentru sobele de teracotă spun fiecare o poveste despre felul în care lutul a devenit parte din viața zilnică a oamenilor și din momentele importante ale comunității. Pe suprafața vaselor apar motive tradiționale cu o puternică încărcătură simbolică: valul, spirala, șarpele, păunul, pomul vieții, cocoșul, pasărea sau spicul de grâu.

Ateliere interactive și demonstrații de olărit la roată pentru public

Târgul oferă în același timp spațiu noii generații de ceramiști. Tinerii creatori preiau tehnici și motive tradiționale și le reinterpretează prin forme și modele decorative contemporane, demonstrând că un meșteșug vechi poate găsi noi modalități de expresie. La 60 de ediții de la prima întâlnire, Târgul Olarilor rămâne un punct de întâlnire între tradiție și prezent, între meșterii care păstrează tehnicile vechi și artiștii care le dau forme noi.

Roata olarului se învârte din nou în Piața Mare, iar publicul poate vedea meșterii la lucru în cadrul demonstrațiilor de olărit la roată. Cei care vor să experimenteze acest meșteșug vor avea la dispoziție și ateliere interactive, unde își vor putea modela propriile obiecte din lut și le vor putea decora.

Acțiunile Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.