Baschetbaliștii de la CSU Sibiu au pierdut dramatic finala Cupei Timișoara, 75-78 cu echipa gazdă a turneului, SCM.

CSU Sibiu a jucat vineri finala Cupei Timișoara, după ce joi, în prima zi a turneului amical s-a impus în disputa cu maghiarii de la Kecskemét, scor 83-76.

Galben-albaștrii au început tare partida din Sala „Constantin Jude”și după primul sfert conduceau cu 22-15.

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În sfertul secund, Fous și MJ Randolph au făcut legea, astfel că după primele 20 de minute, CSU avea un avans clar: 44-31.

SCM Timișoara a încercat să revină în al treilea sfert, dar elanul bănățenilor a fost tăiat de time-out-ul antrenorului Dan Fleșeriu. După 30 de minute, sibienii aveau un avantaj de 11 puncte.

Profitând de ratările jucătorilor de la CSU, SCM Timișoara a revenit în ultimul sfert și apropiat la un singur punct, cu patru minute înainte de final. MVP-ul partidei, Slytter Flatten a contribuit cu 24 de puncte și a făcut diferența.

SCM a dominat finalul meciului și s-a impus cu 78-75, adjudecându-și trofeul Cupei Timișoara, turneul amical organizat în propria sală.

Pentru CSU Sibiu au punctat: MJ Randolph – 17 puncte, Fous 12 puncte (double-double), Sam Towns – 13 puncte, Mo Pratt – 8 puncte, Ismael Plet – 7 puncte, Andrei Petica – 7 puncte, Jordan Battle -6 puncte și David Fîntînă – 5 puncte.

CSU revine acasă la Sibiu, iar la finalul săptămânii viitoare va merge la Pitești, pentru Memorialul „George Ziguli”. Acolo, galben-albaștrii se vor duela cu Dinamo București și Corona Brașov.