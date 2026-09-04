Două fetițe au fost transportate, joi, la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, în urma unui accident produs în cartierul Arhitecților.

Accidentul s-a produs la intersecția dintre străzile Grigore Ionescu și Marcel Iancu. Potrivit polițiștilor, un bărbat, în vârstă de 66 de ani, domiciliat în localitatea Cisnădie, din cauze care urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu un autoturism condus în fața sa de către un bărbat, în vârstă de 40 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu.

În urma impactului, două pasagere din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 40 de ani, respectiv o minoră în vârstă de 11 ani, domiciliată în municipiul Sibiu și o minoră, în vârstă de 14 ani, din localitatea Șura Mică, au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

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Fetița de 14 ani a suferit un traumatism de coloană, iar cea de 11 ani, un traumatism toracic posterior. Ambele au fost consultate în CPU Luther. În urma evaluărilor, minora de 14 ani nu a necesitat spitalizare, pe când cealaltă copilă a mai rămas până astăzi, 4 septembrie, internată.