Piața Mică din Sibiu a devenit, începând de vineri, 4 septembrie, locul de întâlnire al meșteșugarilor romi din toate colțurile țării. Atmosfera din Piața Mică este una vibrantă, iar tarabele meșteșugarilor atrag atât turiștii, cât și sibienii. Printre exponate se găsesc obiecte realizate cu migală, unele dintre ele fiind produse după tehnici transmise din generație în generație.

O nouă ediție a Festivalului Meșteșugarilor Romi a început vineri, reunind artizani din Brăteiu, colecționari și oameni pasionați de obiecte vechi și de artă. Vizitatorii pot descoperi și cumpăra obiecte lucrate manual din cupru, alamă și lemn, haine tradiționale, bijuterii, icoane, cărți și diverse obiecte de colecție.

La festival sunt prezenți meșteșugari din Brăteiu, dar și colecționari din alte zone ale țării, care au adus obiecte de artă și antichități. „Cazane de făcut țuică, pălincă, vaze de flori, carafe pentru purificarea apei, ibrice de cafea, căni pentru apă, oale, ceaune, tot felul de obiecte. O cană costă în jur de 250-300 de lei, un ibric – aproximativ 350 de lei, iar o vază poate ajunge la 350 de lei sau chiar la 750 de lei cele mai mari”, a explicat Corada Căldăraru, meșteșugar din Brăteiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: De la cazane făcute la Brăteiu la o icoană din 1850: „comorile” vândute de rromi în Piața Mică costă chiar și 500 de euro / video foto — VIDEO

De la icoane vechi la obiecte de colecție

Printre standurile din Piața Mică se află și cele ale colecționarilor, unde vizitatorii pot găsi obiecte cu o valoare istorică și artistică deosebită. „Ne prezentăm, în primul și în primul rând, cu tablouri ale unor pictori contemporani. Noi susținem arta românească și artiștii români. Avem și plăci de pick-up, în special Electrecord, dar și o serie de icoane românești.

Mai avem un cufăr din jurul anului 1930, o icoană-triptic din 1850, iar piesa de rezistență este un stilet de paradă al Marinei Militare Române. Este un obiect pe care l-am căutat foarte mult și are o valoare de aproximativ 300 de euro. Nu este de vânzare, ci este expus pentru public”, a spus comerciantul.

„În cazul icoanelor, prețurile diferă. O icoană poate ajunge și la 500 de euro, cum este acest triptic, dar avem și obiecte de aproximativ 300 de lei. Încercăm să avem obiecte pentru toate buzunarele”, a spus Gabriel Constantinescu, expozant.

O tradiție de peste 25 de ani

Festivalul Meșteșugarilor Romi a devenit deja o tradiție la Sibiu. Evenimentul este organizat de peste două decenii și are rolul de a promova meseriile tradiționale, dar și cultura și identitatea comunității rome. „Anul acesta, ca și în ceilalți ani, odată cu Târgul Olarilor, și noi, romii, organizăm Festivalul Meșteșugarilor Romi. A devenit o tradiție. De peste 25 de ani îl organizăm. L-a organizat tatăl meu, iar acum mă ocup eu de organizarea lui. Este, să spunem așa, o gură de oxigen pentru meseriașii noștri romi, care au posibilitatea să-și expună produsele pe care le execută cu atâta măiestrie. De aici ies comenzi, oamenii fac cumpărături, iar pentru noi este și o formă de promovare a valorilor, a portului tradițional, a culturii și a tradițiilor noastre.

Oamenii încep să-și schimbe percepția pentru că văd că suntem meșteșugari, suntem și oameni de cultură, avem muzicieni, iar în această seară, sâmbătă și duminică vor fi și spectacole. Suntem o carte deschisă, iar oamenii ne pot cunoaște cultura, tradițiile și obiceiurile”, a declarat Dorin Cioabă.

Potrivit acestuia, un lucru îmbucurător este faptul că tot mai mulți tineri aleg să continue meseriile tradiționale. „De la an la an văd tot mai mulți tineri din rândul meșteșugarilor, ceea ce mă bucură. Meseria se lasă din tată în fiu. S-a întinerit, să spunem așa, vârsta celor care și-au pus aici produsele în expoziție. Pentru noi, ca organizație, și pentru mine, ca reprezentant al romilor și unul dintre cei care promovează cultura tradițională, este un semn bun”, a mai spus Dorin Cioabă.

Turiștii, atrași de obiectele tradiționale și de antichități

Evenimentul îi atrage și pe turiștii aflați în vizită la Sibiu. „Este foarte frumos. Cred că și mâine și poimâine vom veni. Mi-a plăcut întotdeauna Sibiul”, a spus Nela, o turistă venită din Pitești.

Printre expozanți se află și colecționari care participă pentru al doilea an consecutiv la festival. „Este a doua ediție la care particip. Am fost și anul trecut și acesta este al doilea an. Am venit cu de toate, câte un pic din fiecare Avem obiecte din bronz, din alamă, din lemn, păpuși de porțelan, monede, bijuterii, cărți vechi. Oamenii vin și sunt interesați, mai ales de lucrurile vechi. Prețurile sunt negociabile, pentru toată lumea. Cel mai scump obiect este undeva la 1.000 de lei, iar cel mai ieftin costă 10 lei. De exemplu, avem obiecte din lemn la prețuri mai mari, iar o broșă poate costa 10 lei”, a spus Valentin, un expozant venit din Bacău.

Festivalul Meșteșugarilor Romi de la Sibiu continuă până duminică, 6 septembrie, oferind vizitatorilor o ocazie rară de a descoperi meșteșuguri autentice, transmise din generație în generație.