Diana, mama de 33 de ani din Sibiu, diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer în stadiul IV, continuă lupta pentru viață într-un centru oncologic din Germania. După ani de tratamente și mai multe intervenții medicale, familia spune că opțiunile disponibile în România au fost epuizate. Acum, Diana are nevoie de sprijin financiar pentru a putea ajunge în continuare la tratamente și evaluări medicale în Germania.

Diana este mama a două fetițe, de 9 și 3 ani. De câțiva ani, viața familiei s-a schimbat complet după ce tânăra a fost diagnosticată cu cancer în stadiul IV, pe fondul unei predispoziții genetice asociate sindromului Lynch. DETALII AICI

De atunci, Diana a trecut printr-o luptă medicală extrem de dificilă. A urmat mai multe scheme de chimioterapie, printre care FOLFOX și FOLFIRI, imunoterapie cu Nivolumab și Ipilimumab, intervenții chirurgicale și radioterapie.

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În ciuda tuturor tratamentelor, boala nu a putut fi eliminată complet. În prezent, formațiunile tumorale sunt localizate în zona retroperitoneală și pelvină, iar Diana are nevoie de noi evaluări și de identificarea unei soluții terapeutice care să îi ofere o șansă în plus.

Speranța vine din Germania

Diana a ajuns într-un centru oncologic universitar din Germania, unde medicii urmează să analizeze cazul și să stabilească dacă există alte variante de tratament. Familia speră într-o terapie personalizată, adaptată particularităților genetice și moleculare ale bolii, sau chiar în includerea Dianei într-un studiu clinic, dacă aceasta va fi eligibilă.

Pentru a putea continua demersurile medicale, însă, familia se confruntă cu o altă problemă majoră: costurile deplasărilor și ale cazării în Germania.

Diana trebuie să ajungă în Germania în mod repetat, uneori chiar de cel puțin două ori pe lună. Fiecare deplasare înseamnă cheltuieli importante pentru transport, cazare și celelalte costuri necesare pe durata evaluărilor și tratamentelor. „În jur de 3.000-4.000 de lei mă costă o deplasare, iar eu trebuie să merg de două ori pe lună în Germania. Momentan, tratamentul funcționează și este în regulă. Nu știu însă exact cât timp va trebui să urmez acest tratament și nici cât va putea corpul meu să îl suporte. Mi-ar fi de mare ajutor ca oamenii să mă sprijine lunar cu o anumită sumă. Este vorba despre un tratament pe termen lung, însă, în acest moment, nu mai este nevoie de sume atât de mari ca înainte. Pentru operație am strâns și am cheltuit aproximativ 75.000 de euro”, a mărturisit Diana.

„Pentru noi înseamnă foarte mult”

Diana urmează tratamentul în Germania de la începutul anului, când încă avea un loc de muncă și reușea să ne descurce. Însă, a fost nevoită ră renunțe la locul de muncă din cauza zilelor în care lipsea și a stării de sănătate.

„În momentul de față mă lupt și cu o infecție apărută din cauza bolii. Sunt internată și am o infecție în zona rinichilor. A fost un an foarte greu. Nu sunt sume foarte mari de care am avea nevoie în fiecare lună, dar pentru noi înseamnă mult, pentru că nu mai avem de unde să le acoperim, iar costurile se adună. Aproximativ 8.000 de lei pe lună mi-ar trebui strict pentru drumurile în Germania și cazare.

Pot demonstra în orice moment unde sunt folosiți banii. Dacă oamenii sunt sceptici și vor să se asigure că donațiile ajung acolo unde trebuie, pot dovedi că banii sunt cheltuiți pentru deplasări și cazare”, a spus Diana.”, a spus Diana.

Orice ajutor poate conta

Pentru Diana, lupta nu s-a încheiat. Familia încearcă să găsească resursele necesare pentru ca tânăra mamă să poată beneficia în continuare de investigațiile și tratamentele recomandate de medicii din Germania.

Donațiile sunt necesare în mod special pentru transport și cazare, astfel încât Diana să poată face deplasările repetate la centrul oncologic și să nu fie nevoită să renunțe la această șansă din cauza dificultăților financiare.

Titluar Cont: Dumitriu Diana

Banca Transilvania – RON:

RO95BTRLRONCRT0155564801

Banca Transilvania – EUR:

RO45BTRLEURCRT0155564801

Revolut:

RO73REVO0000199286436262

Revolut / telefon:

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