Doru Apostol nu se înduplecă și continuă greva foamei în fața Mitropoliei: „Îmi asum dacă trebuie să dau colțul”

Doru Apostol continuă greva foamei începută marți, 1 septembrie, în fața sediului Mitropoliei Ardealului din Sibiu, în ciuda răspunsului transmis vineri de Arhiepiscopia Sibiului. Bărbatul spune că nu va renunța la protest până când preotul Cătălin Dumitrean nu va fi caterisit.

Doru Apostol protestează de mai multe zile în fața sediului Mitropoliei Ardealului. Acesta solicită caterisirea preotului Cătălin Dumitrean și demisia Înaltpreasfințitului Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. DETALII AICI

Potestatarul susține că deține dovezi potrivit cărora preotul Dumitrean ar fi continuat să oficieze slujbe, deși, potrivit afirmațiilor sale, acesta nu ar mai avea dreptul să facă acest lucru. „Avem și poze cu el făcând slujbe și trebuie să primesc și o filmare de la un băiat de-al lui. El nu mai are voie să facă asta din 2004. Ideea este să îl caterisească pe Dumitrean. Divorțurile nu se prescriu. Sunt canoane. Asta am cerut și eu, să fie judecat după canoane. Nu este o chestie de ieri. Fac greva foamei până la caterisire. Atunci acesta este prețul la care mă evaluează ei. Dacă trebuie să dau colțul, eu îmi asum”, a declarat Doru Apostol.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Arhiepiscopia Sibiului: „Îndemnăm la măsură, la dialog și la protejarea vieții”

Reacția Arhiepiscopiei Sibiului a venit vineri, 4 septembrie 2026, printr-un comunicat de presă transmis în urma protestului desfășurat în ultimele zile în fața sediului Mitropoliei Ardealului.

Instituția spune că respectă dreptul oricărei persoane de a protesta pașnic și în limitele legii, însă își exprimă îngrijorarea față de forma aleasă de Doru Apostol și față de riscurile pe care greva foamei le poate avea asupra sănătății acestuia. „Îndemnăm la măsură, la dialog și la protejarea vieții, care rămâne un dar de la Dumnezeu și o responsabilitate comună”, transmite Arhiepiscopia Sibiului.

VEZI ȘI: Greva foamei în fața Mitropoliei Ardealului: un sibian cere caterisirea preotului Dumitrean și demisia lui ÎPS Laurențiu Streza / video

În același timp, reprezentanții Bisericii spun că solicitările formulate de protestatar nu pot fi soluționate „prin presiune de stradă”, ci trebuie analizate potrivit regulilor și procedurilor bisericești.

Potrivit Arhiepiscopiei Sibiului, eventualele măsuri privind statutul unui preot pot fi dispuse exclusiv în conformitate cu Sfintele Canoane, Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și procedurile consiliilor eparhiale și consistoriilor bisericești.

Instituția precizează că, în urma unor sesizări primite în anii anteriori, conducerea eparhială a dispus deja măsuri administrative privind încetarea slujirii preoțești a părintelui Cătălin Dumitrean.

În ciuda poziției oficiale transmise de Arhiepiscopia Sibiului și a apelului la dialog, Doru Apostol spune că va continua greva foamei și că nu intenționează să renunțe la protest până când solicitarea sa privind caterisirea preotului nu va fi soluționată.

Citește și: Arhiepiscopia Sibiului răspunde protestatarului aflat în greva foamei în fața Mitropoliei: „Îndemnăm la măsură și dialog”