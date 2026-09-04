„Elefantul copilăriei” din Sibiu, recondiționat după aproape 46 de ani: „Parcă deja îl văd zâmbind” / video foto

Elefantul copilăriei din Sibiu începe să prindă din nou viață. Prima etapă a renovării s-a încheiat, după aproape 46 de ani de când a fost construit. Sorin Popa, sibianul care l-a căutat timp de aproximativ 20 de ani și l-a recuperat pentru a-l salva, anunță că toboganul a prins contur.

Elefantul-tobogan care a făcut parte din copilăria mai multor generații de sibieni începe să-și recapete aspectul. După aproape 46 de ani, construcția din beton a intrat în proces de renovare, iar prima etapă a lucrărilor a fost finalizată.

Sorin Popa, cel care a recuperat elefantul și a decis să îl restaureze din bani proprii, a anunțat pe 3 septembrie că lucrările au avansat și că simbolul copilăriei sibiene începe să arate din nou așa cum și-l amintesc cei care s-au jucat pe el.

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Află mai multe detalii- Celebrul elefant-tobogan din Sibiu, salvat după aproape 50 de ani. L-a căutat 20 de ani: „Este o bucățică din tata”

Povestea elefanților-tobogan din Sibiu

Elefanții-tobogan au apărut în Sibiu la începutul anilor ’80. Potrivit informațiilor strânse de Sorin Popa, astfel de construcții au fost realizate în perioada 1980–1982, iar la construirea lor au participat și elevi ai fostului Liceu Industrial nr. 7 de pe strada Pedagogilor. Unul dintre cei care își amintesc direct acea perioadă este Constantin Caster, care spune că a lucrat la construcția elefanților în 1982.

În curtea liceului existau atunci chiar trei astfel de elefanți, își amintește fostul elev. Maria Șandru, la rândul său, povestește că a participat la realizarea lor și își amintește de exigența maiștrilor care îi coordonau pe elevi.

Pentru copiii anilor ’80, elefanții au devenit rapid locuri de joacă și de întâlnire. Erau construcții simple, din beton, dar care au rămas în memoria mai multor generații de sibieni. Copiii se cățărau pe ele, se ascundeau în jurul lor și foloseau toboganul, transformând ceea ce era, în fond, o construcție din beton într-un reper al copilăriei.

Aproape jumătate de secol mai târziu, unul dintre ele a fost recuperat de Sorin Popa, care spune că l-a căutat timp de aproximativ 20 de ani. Pentru el, povestea este strâns legată de tatăl său, fost tehnolog la Liceul Industrial nr. 7, care a participat la realizarea acestor construcții din punct de vedere tehnic și constructiv.

Elefantul recuperat a ajuns în zona Dealul Dăii, pe terenul viitorului cartier de case dezvoltat de Sorin Popa. Acolo a început acum renovarea, iar prima etapă a lucrărilor a fost deja încheiată.

„Elefantul copilăriei noastre a prins din nou viață”

Pe 3 august am încheiat prima etapă a renovării. Mai avem de lucru, dar parcă deja îl văd zâmbind din nou, după aproape 46 de ani!”, a transmis Sorin Popa.

Renovarea este realizată cu sprijinul unui prieten al lui Sorin Popa, Vivi, și al echipei sale, care s-a implicat în lucrările de salvare a construcției.

„Toate acestea au fost posibile datorită bunului meu prieten Vivi și echipei sale, oameni care au pus suflet, pricepere și multă muncă în salvarea acestui simbol al copilăriei sibiene”, a spus Sorin.

Pentru el, lucrările nu înseamnă doar renovarea unei construcții vechi din beton, ci recuperarea unei bucăți din istoria personală și a copilăriei mai multor generații.

„Ați ajutat nu doar la renovarea unui elefant din beton, ci la readucerea la viață a unei bucăți din copilăria noastră și a unei amintiri neprețuite legate de tatăl meu”, a transmis acesta.

Mesajele indecente scrise de-a lungul anilor au dispărut

În timp, elefantul a devenit și locul pe care sibienii și-au lăsat propriile urme. Pe suprafața lui au fost scrise mai multe mesaje și inscripții, printre care și „Hai Steaua”. Odată cu renovarea, Sorin Popa a decis să le îndepărteze pe toate, pentru ca elefantul să poată fi readus cât mai aproape de imaginea pe care o avea odinioară.

„Am șters tot ce scria pe el, «Hai Steaua». Toată lumea zicea să șterg repede”, a povestit Sorin.

Astfel, betonul care timp de decenii a purtat urmele celor care s-au jucat pe el începe să fie curățat și pregătit pentru o nouă etapă. Nu este încă gata, însă, după prima parte a lucrărilor, elefantul începe deja să-și recapete aspectul și să devină din nou „elefantul copilăriei”.

Urmează și alte lucrări

Prima etapă a renovării s-a încheiat, însă proiectul nu este gata. Sorin Popa spune că mai sunt lucrări de făcut și promite că elefantul va arăta, la final, spectaculos.

„Povestea continuă… și promit că, la final, elefantul nostru va fi din nou spectaculos”, a transmis el.

Elefantul se află în zona Dealul Dăii, pe partea dreaptă, în zona noului cartier de case pe care Sorin Popa îl dezvoltă.

Construcția are o poveste de aproape jumătate de secol. Potrivit informațiilor adunate până acum, elefanții-tobogan au fost construiți la Sibiu în perioada 1980–1982, inclusiv de elevi ai fostului Liceu Industrial nr. 7. Un fost elev al liceului, Constantin Caster, și-a amintit că a lucrat la construirea lor în 1982, iar Maria Șandru, fostă elevă a aceleiași instituții, a confirmat că elevii participau la realizarea acestor structuri.

Pentru Sorin Popa, salvarea elefantului este și un omagiu adus tatălui său, care a fost tehnolog la Liceul Industrial nr. 7 și a participat, din punct de vedere tehnic și constructiv, la realizarea unor astfel de construcții.

„Poate pentru cineva este doar o bucată veche de beton. Pentru mine este o bucățică din tata. Pentru mulți dintre noi este o bucățică din copilărie”, spunea Sorin Popa.

Acum, după aproape 46 de ani, elefantul începe să primească o nouă viață. Iar povestea lui continuă, de această dată într-un nou cartier de case din zona Dealul Dăii, unde urmează să fie finalizată restaurarea.